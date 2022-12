Clizia Incorvaia, perché saltano ancora le nozze con Paolo Ciavarro

Fonte: IPA Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi, look matchy – matchy e complicità alle stelle

Sono innamoratissimi, da poco genitori del piccolo Gabriele, ma le loro nozze sono ancora un sogno lontano: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non si sposano, almeno non per il momento. A darne l’annuncio, stoppando ogni gossip, è stato proprio il volto di Forum che, parlando della sua relazione con la compagna, ha ribadito di non essere ancora pronto al sì, anche se non lo esclude affatto dal loro futuro. La coppia si è conosciuta tra le mura del Grande Fratello Vip nel 2020, ed è stato subito amore. Insomma, niente crisi, ma solo la scelta di aspettare ancora per consacrare ufficialmente la loro unione.

Paolo Ciavarro: “Non ho ancora chiesto a Clizia di sposarmi”

La coppia più amata del GF Vip 4 non si sposa: niente fiori d’arancio per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, perché, come svelato da lui stesso in una intervista per Radio Cusano, non ha ancora fatto la proposta alla sua compagna.

“Mi viene un po’ di ansietta – ha ammesso il volto di Forum – perché io ho sempre detto di volere una famiglia e di volermi sposare”. Paolo ammette che non è ancora il momento giusto, ma che ha già un’idea su come chiedere a Clizia di sposarlo.

“La proposta arriverà, non è ancora arrivata perché la nostra vita è così piena di cose da fare che non c’è stato il tempo, ma arriverà. Ho già tutta un’idea in programma, ma non la spoilero, è una cosa semplice, io sono una persona abbastanza semplice quindi non aspettatevi i fuochi d’artificio.”

Insomma, ancora una volta le tanto attese nozze tra i due slittano e, come ha spiegato l’Incorvaia nei mesi scorsi, dipende tutto da Ciavarro. I due sono più uniti che mai, dopo la nascita del loro bambino, Gabriele, e per ora per loro è sufficiente questo.

“Mi sono innamorato della generosità di Clizia”: la dolce dedica di Paolo

Hanno fatto innamorare il pubblico del GF Vip 4 con la loro love story, che da quel giorno è cresciuta sempre di più. “È venuto tutto in maniera così naturale nonostante il contesto particolare” ha spiegato Paolo Ciavarro nella lunga intervista.

“Poi c’è stata la distanza forzata a causa della pandemia e tornando indietro rifarei la stessa attesa mille volte. Siamo abituati a consumare tutto subito e invece l’attesa è stato qualcosa di stupendo che ha reso il tutto ancora più magico” ha aggiunto parlando del periodo più lungo lontani l’uno dall’altra.

Ma cosa gli ha fatto perdere la testa per Clizia Incorvaia? Paolo ha le idee molto chiare: “La sua generosità d’animo è la cosa che mi piace di più, esteticamente la cosa che mi attrae di più? Il suo cervello. No, dai, gli occhi, lo sguardo”.

Un amore nato sotto i riflettori, e che da allora è un esempio per tutti i concorrenti del programma in cerca di un’anima gemella: Clizia e Paolo sono stati la realtà in un reality, dove molti spesso recitano per assicurarsi una settimana in più nella casa o una clip in puntata.

“Ci bilanciamo bene io e Clizia, perché lei è quella più estrosa e creativa, mentre io sono più semplice” ha concluso il ragazzo.