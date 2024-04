Verissimo, ospiti e anticipazioni puntata del 6 aprile: il racconto di Gino Cecchettin

Fonte: Getty Images "Verissimo", Silvia Toffanin

Tutto pronto per un altro weekend in compagnia di Silvia Toffanin e del salotto di Verissimo che, come di consueto, ci terrà compagnia a partire dalle ore 16.30 in onda su Canale 5. Come ogni settimana, anche le puntate di sabato 6 aprile e domenica 7 aprile saranno costellate da grandi e storie e grandi ospiti in studio. Scopriamo cosa dobbiamo aspettarci.

“Verissimo”, gli ospiti di sabato 6 aprile

Nel pomeriggio di sabato 6 aprile Silvia Toffanin ci regalerà grandi ospiti. Lascerà spazio a L’Isola dei Famosi, il longevo show Mediaset che quest’anno aprirà le porte l’8 aprile proprio su Canale 5. Ospiti in studio la nuova conduttrice Vladimir Luxuria accompagnata dagli opinionisti di quest’anno: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Insieme a loro con le loro storie anche due dei futuri naufraghi: il ballerino Samuel Peron e l’ex attrice hard Luce Caponegro conosciuta come Selen.

Sempre sulla scia dei reality, la padrona di casa ospita il percorso degli ultimi eliminati dal serale del talent Amici condotto da Maria De Filippi, i ballerini Nicholas e Giovanni. La parola poi a Enrico Papi, ospite con sua figlia Rebecca, che sarà alla guida della nuova stagione de La Pupa e il Secchione dal 10 aprile su Italia1.

E ancora, un’intensa intervista per Mauro Corona, celebre scrittore, alpinista, scultore e opinionista di Cartabianca, che vedremo per la prima volta in televisione insieme alla figlia Marianna.

“Verissimo”, gli ospiti di domenica 7 aprile

Per il secondo appuntamento del weekend di Verissimo Silvia Toffanin lascia spazio alla musica accogliendo per un ritratto inedito un’icona della musica italiana come Ornella Vanoni, ormai grande ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Da non perdere anche Michele Bravi, che oltre a essere giudice di Amici è pronto per l’uscita del suo nuovo album dal titolo Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi.

Proseguirà poi la carrellata dei volti che interpretano Terra Amara. In studio Altan Gördüm, l’attore che presta il volto allo spietato Haşmet Çolak. Spazio a un’intervista di famiglia per la vulcanica Tina Cipollari di Uomini e Donne con la sorella Annarita.

Infine, Silvia Toffanin lascia spazio a un toccante e intenso racconto di Gino Cecchettin, che continua a portare avanti una coraggiosa battaglia in difesa delle donne in nome di sua figlia Giulia, uccisa a novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Checchettin ha da poco pubblicato un libro dal titolo Cara Giulia.

Quando e dove vedere “Verissimo”

Verissimo, così come ogni settimana, va in onda sabato e domenica, alle 16,30, su Canale 5. Si tratta del secondo anno consecutivo con il doppio appuntamento, che alla fine del 2021 ha preso il posto di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. Un’idea di Pier Silvio Berlusconi che si è rivelata più che vincente: il programma è infatti tra i più seguiti del weekend, battendo ogni volta la concorrenza.

Per chi volesse invece vederlo su altre piattaforme, Verissimo può essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove lo si può trovare anche on demand nei giorni seguenti. Sui social, invece, è possibile commentare la trasmissione utilizzando l’hashtag ufficiale del programma.