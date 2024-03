Fonte: Getty Images Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è al timone di Verissimo e accompagna i telespettatori del pomeriggio di Canale 5 ogni sabato e domenica, intervistando i personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano e non. Diverse volte, infatti, sono stati ospiti della conduttrice televisiva anche delle star internazionali, come Jennifer Lopez, che ha risposto alle domande di Silvia Toffanin di recente.

La presentatrice tv, amatissima dal pubblico televisivo di Canale 5, è apprezzata per la sensibilità con cui riesce a porre le domande ai suoi ospiti e a riceverne le risposte ma anche per il suo stile unico. Bellissima già dai tempi in cui era soltanto una letterina di Passaparola, Silvia Toffanin ha uno stile unico sempre elegante e ricercato.

Ma perché la conduttrice televisiva indossa sempre i tacchi a spillo? In realtà Silvia Toffanin ama questo tipo di calzature, perché la sua altezza le consentirebbe anche l’utilizzo di scarpe più basse.

Silvia Toffanin, l’altezza della conduttrice

Silvia Toffanin, bellissima conduttrice televisiva di Mediaset, ha cominciato la sua carriera al fianco di Gerry Scotti nel quiz televisivo Passaparola. Da allora la presentatrice tv ha fatto molta strada e dal 2004 presenta al pubblico lo show di approfondimento Verissimo. Sempre bellissima e chic, Silvia Toffanin è alta ben 1,73 centimetri e ha un fisico slanciato e definito.

I diversi look scelti dalla conduttrice televisiva a Verissimo, quindi, riescono sempre ad esaltare la sua bellezza naturale, anche grazie alla selezione di scarpe col tacco sempre altissimo. Silvia Toffanin, infatti, ama le calzature con il tacco a spillo, che danno un tocco in più ai suoi look sempre eleganti. Rosse, nere, argento, la conduttrice televisiva non fa a meno delle seducenti scarpe, che apprezza principalmente in uno specifico modello.

Silvia Toffanin, le scarpe preferite dalla conduttrice televisiva

Silvia Toffanin è molto riservata e poco fa trapelare della sua vita privata al fianco di Pier Silvio Berlusconi. Solo raramente, infatti, la coppia viene paparazzata in momenti di relax, all’insegna dello sport e dell’aria aperta. Non sappiamo, quindi, cosa ami indossare nella sua vita quotidiana la conduttrice televisiva, ma, di certo, quando è in televisione, Silvia Toffanin completa tutti i suoi look con un paio di scarpe con il tacco a spillo.

Nelle diverse puntate dello show televisivo pomeridiano, la conduttrice televisiva, infatti, ha indossato questo tipo di calzature, quasi sempre, in un modello in particolare. Silvia Toffanin, infatti, predilige le scarpe con il tacco a spillo, la fascia sul piede e il cinturino alla caviglia.

Il particolare modello di calzature è stato abbinato in colorazione nera diverse volte dalla conduttrice televisiva ad abiti molto eleganti. Così è stato, di recente, anche per il vestito al ginocchio di Dolce&Gabbana in tinta e con le spalle coperte da del tulle.

Ma lo steso modello di scarpe con il tacco a spillo, di colore argento, è stato calzato da Silvia Toffanin anche nel corso di altre puntate. La conduttrice televisiva ha abbinato le calzature a un abito elasticizzato color vino di Max and Co.

Ma ancora, la presentatrice tv non ha rinunciato alle scarpe con il tacco a spillo in rosso. Silvia Toffanin ha abbinato la tinta accesa delle calzature, a esempio, a un abito bon ton rosa tutto in merletto di Dolce&Gabbana.