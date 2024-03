Silvia Toffanin ha indossato a Verissimo due look total white che possono essere d'ispirazione per ogni donna

Fonte: Getty Images Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è la regina del weekend di Canale 5. La conduttrice televisiva, infatti, occupa lo spazio pomeridiano della rete televisiva sia il sabato che la domenica con il suo Verissimo. Nello show televisivo, la presentatrice tv intervista i personaggi del momento, regalando ai telespettatori delle confessioni sempre molto emozionanti. Anche nello scorso fine settimana, Silvia Toffanin ha presentato al pubblico degli ospiti unici e interessanti. Prima tra tutte Shakira che ha raccontato alla conduttrice televisiva come ha vissuto il periodo successivo alla fine del suo matrimonio con Piqué.

Ma la presentatrice tv è molto apprezzata dal pubblico di Mediaset anche per i suoi look sempre chic ed eleganti, che esaltano la sua bellezza acqua e sapone. Anche nelle ultime due puntate dello show televisivo, Silvia Toffanin ha indossato degli outfit che sono d’ispirazione per ogni donna.

Silvia Toffanin l’abito in pizzo di Dolce&Gabbana

Silvia Toffanin ha intervistato diversi ospiti importanti nel corso della puntata del 23 marzo 2024. Tra di loro anche gli attori Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di una nuova serie televisiva, che verrà mandata in onda a breve su Canale 5. Per raccontare ai telespettatori le storie delle star che si sono avvicendate nel suo salotto televisivo, Silvia Toffanin ha indossato un abito lungo fino a sotto il ginocchio.

Il capo d’abbigliamento è stato creato da Dolce&Gabbana ed è completamente di pizzo. Il vestito scendeva stretto lungo le curve perfette della conduttrice televisiva, esaltandone il fisico. La scollatura dell’abito era a cuore, mentre il pizzo s’allungava fino al collo della presentatrice tv, giocando con le trasparenze. Una soluzione adatta a tutte le donne per essere elegante in occasioni formali, ma senza perdere punti in seduzione. L’outfit di Silvia Toffanin ha un costo che si aggira sui 2300 euro.

La conduttrice televisiva ha abbinato il vestito bianco con dei sandali neri con cinturino sulla caviglia di Argento Blu.

Silvia Toffanin, total white anche la domenica

Silvia Toffanin ha scelto d’indossare per le due puntate del 23 e 24 marzo 2024 di Verissimo dei look completamente total white. Dopo l’abito in pizzo del sabato pomeriggio, la domenica la conduttrice televisiva ha scelto un completo, sempre di colore bianco.

La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato una gonna bianca lunga fino ai piedi di tessuto morbido ma dal taglio dritto, con uno spacco sul davanti. A questo capo d’abbigliamento Silvia Toffanin ha abbinato uno smanicato in tinta chiuso da bottoncini centrali, animato da piegature naturali della stoffa. Il completo era impreziosito da un cinturone bianco in vita.

Il look era firmato da Mvp Wardrobe ed era accompagnato da un paio di sandali Jimmy Choo, sempre del modello tanto amato dalla conduttrice televisiva. Silvia Toffanin, infatti, cambia brand di scarpe ma indossa quasi sempre dei sandali dal tacco alto con il cinturino alla caviglia e la fascia sul piede. In questo caso, per accompagnare il completo total white, la conduttrice tv ha scelto delle calzature di colore argento. Anche la domenica pomeriggio la presentatrice televisiva ha intervistato personaggi importanti come Maddalena Corvaglia e Melissa Satta. Ma a dialogare con la conduttrice tv è arrivata anche Shakira.