Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: nuova fuga d’amore per la coppia

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie più amate e, allo stesso tempo, invidiate del mondo dello spettacolo italiano. Lui è il secondo figlio di Silvio Berlusconi e attuale amministratore delegato di Mediaset, lei, invece, è una delle conduttrici della rete televisiva che riscuote maggior successo, con un passato da letterina di Passaparola.

L’imprenditore e la conduttrice televisiva fanno coppia fissa, ormai, da più di un decennio e dal loro amore sono nati due splendidi figli. Malgrado il lungo tempo già passato insieme, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin vivono ancora un rapporto pieno d’amore e tenerezze. Lo provano le foto del loro nuovo weekend d’amore.

Le nuove foto di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: scatta il bacio

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono sempre sotto i riflettori per gli importanti ruoli lavorativi che entrambi ricoprono. Anche l’importante storia d’amore che li lega è sovente argomento di discussione. Spesso si è parlato, infatti, di un loro possibile matrimonio e, altre volte, i rumors li danno in crisi.

Le ultime foto che ritraggono la coppia insieme in un momento di relax sono un’ulteriore conferma dell’intesa e dell’amore che lega ancora oggi la conduttrice televisiva e l’imprenditore. Infatti, nelle foto pubblicate dal settimanale Nuovo, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si scambiano anche un dolce bacio, come riportato da Leggo.

La coppia viene ritratta durante un passeggiata rilassante e, in seguito, si nota l’intera famiglia seduta al tavolino di un bar. Infine negli ultimi scatti, l’amministratore delegato di Mediaset è in acqua e pratica lo stand up paddle. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin avrebbero scelto di passare questo weekend d’amore al largo della Costa Azzurra, ben lontano dagli impegni e dallo stress milanese.

La lunga storia d’amore di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono legati sentimentalmente dal 2002. Un legame forte e longevo che, però, non è stato ancora coronato dal matrimonio, malgrado l’ironica proposta di nozze, effettuata dalla conduttrice televisiva, con la complicità di Pio e Amedeo, nel corso della trasmissione Felicissima Sera.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si conobbero nel lontano 2002, quando la conduttrice televisiva era ancora una letterina di Passaparola. La storia d’amore tra i due personaggi famosi è sempre andata avanti senza grandi indiscrezioni e nascosta dai riflettori. Solo nel 2010 Pier Silvio Berlusconi si è esposto pubblicamente, mostrando a tutti il suo amore per la compagna. L’amministratore delegato di Mediaset, infatti, fece un’apparizione a sorpresa negli studi di Verissimo, portando tre rose in dono a Silvia Toffanin. La conduttrice televisiva era all’epoca incinta del primo figlio della coppia, Lorenzo Mattia, nata nel giugno del 2010.

Dall’amore che lega Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è nata, in seguito, anche una bambina. La conduttrice televisiva, infatti, ha dato alla luce la piccola Sofia Valentina nel 2015. Da allora la coppia continua a vivere il suo amore con la massima riservatezza. La vita di famiglia è basata in Liguria, nella zona di Portofino, dalla quale Pier Silvio Berlusconi viaggia alla volta di Milano.