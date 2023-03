Silvia Toffanin a “Felicissima Sera” da Pio e Amedeo: la “proposta di matrimonio” a sorpresa

“Credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani”. Uno show che è iniziato con una citazione di Marco Mengoni e che ha puntato – dopo le critiche ricevute negli scorsi anni – all’inclusività. Con “Il Ferragnez”, Pio e Amedeo hanno dato il via a Felicissima Sera con uno sketch sui termini inclusivi, abbracciando tutti, in modo ovviamente ironico e tagliente. La prima ospite? Silvia Toffanin, seduta nel salotto di Verissimissimo. La conduttrice, in una delle rarissime volte, ha vestito così i panni dell’intervistata, assistendo anche a una proposta di matrimonio estremamente particolare.

Silvia Toffanin a Felicissima Sera da Pio e Amedeo

“Com’è fare il lavoro più pericoloso del mondo?”. Una domanda che nessuno si sarebbe aspettato, men che meno Silvia Toffanin, seduta di fronte a Pio e Amedeo per lo sketch Verissimissimo. “Preferisci che ti chiamo Silvia o Pier Silvia?”. Ma da conduttrice ha saputo come schivare queste domande molto bene, evitando di scadere in qualsiasi gaffe. “All’anagrafe mi chiamo Silvia”.

Una Toffanin in ogni caso emozionata: ha sorriso, ha annuito, ha risposto, non si è tirata indietro del tutto. Al di là del personaggio pubblico, abbiamo visto la vera Silvia, e Pio e Amedeo non hanno voluto perdere tempo, ponendo delle domande sulla sua quotidianità con Pier Silvio Berlusconi. Da “Certo che andiamo a fare la spesa insieme”, a “Tutti e due buttiamo l’immondizia”, piccoli dettagli di una storia familiare come tante.

L’intervista di Silvia Toffanin: le domande su Pier Silvio Berlusconi

Le domande sono state snocciolate una dopo l’altra, ma sono state anche intime, dirette, private. Proprio la Toffanin, che non ha mai svelato più di tanto sulla sua vita privata, ha voluto aprire uno spiraglio sulla routine condivisa con Pier Silvio Berlusconi. “Lui è più atletico di me, e quando ha tempo fa palestra. Io ogni tanto, però faccio cose diverse”.

C’è stato spazio anche a domande irriverenti, tanto che la conduttrice di Verissimo ha detto: “Ma chi me lo ha fatto fare di accettare questa intervista?”. Uno slancio, poi, in un complimento per la persona che ama. “A me va bene sempre, perché è un gran bel ragazzo“, ha svelato. Largo ai dettagli, anche piccoli, come il Natale insieme, o ancora il primo bacio. “A Milano, in Brera”, e sulla scia di Esclusivissimo, non ha voluto rivelare chi ha dato il bacio a chi, per mantenere quella riservatezza che l’ha sempre contraddistinta.

La proposta di matrimonio in diretta

“Manca una cosa: il matrimonio. Tutta l’Italia aspetta, e noi vogliamo fare i testimoni di nozze”. Così hanno introdotto il momento clou dell’intervista, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Sì, una proposta di matrimonio in diretta, da parte di Pio e Amedeo. “Io mi dissocio”, ha replicato la Toffanin.

“Pier Silvio, tu che sei l’uomo della sua vita: desideri convolare a nozze con Silvia Toffanin, in regime di comunione dei beni? Facci sapere, con affetto, i tuoi Pio, Amedeo e Silvia: ormai siamo un trio”. Il tutto è stato contornato dagli applausi del pubblico e da una serenata ad hoc di Pio e Amedeo, sotto lo sguardo basito della Toffanin. Che, sì, si è tirata indietro, ma in fondo si è anche un po’ divertita.