Silvia Toffanin: addio al bon-ton, a Verissimo con un look da vera donna in carriera

Quando Silvia Toffanin ha iniziato a condurre Verissimo, talk show tra i più seguiti del palinsesto Mediaset, a contraddistinguerla, in fatto di look, era uno stile bon ton e femminile, che prediligeva gonne longuette e abiti eleganti.

Uno stile che le è valso il titolo di Kate Middleton italiana. Ma, così come quello della duchessa inglese, anche il look di Toffanin si è evoluto e, nel corso degli anni, è diventato sempre più deciso e pieno di carattere.

Silvia Toffanin: a Verissimo sfoggia il trend della gonna pantalone

Durante la puntata di sabato 4 febbraio, che ha visto ospiti i campioni italiani di pattinaggio artistico Niccolò Macii e Sara conti, Silvia Toffanin ha, ancora una volta in quest’edizione, sfoggiato un vero look da donna in carriera, mantenendosi sulla cresta dell’onda delle tendenze stagionali. A farsi notare, sui divanetti di Verissimo, la sgargiante ma elegantissima gonna pantalone di un bel viola acceso. Un capo che ha spopolato sulle ultime passerelle, grande classico ingiustamente dimenticato, simbolo di un rivoluzionario modo di concepire la femminilità.

Ispirata alle antiche uniformi scolastiche, la gonna pantalone nacque nei primi anni del 1900, per permettere alle donne di muoversi libere in bicicletta, svincolando furbamente il divieto di indossare i pantaloni. In Italia a portarla alla ribalta fu la visionaria stilista Elsa Schiaparelli (i cui capi/scultura saranno indossati anche da Chiara Ferragni a Sanremo).

Schiapparelli disegnò la sua prima gonna pantalone per la tennista spagnola Lilì Àlvarez, che la sfoggio a Wimbledon, ispirando migliaia di donne a liberarsi dai diktat del tempo a favore di abiti pratici e confortevoli, più adatti alla vita contemporanea, quando anche le donne iniziavano a lavorare. È chiaro, dunque, che dietro la scelta di Silvia Toffanin di indossare una gonna pantalone, c’è molto più di una semplice scelta di outfit.

Il look da impeccabile donna in carriera di Silvia Toffanin

È ormai da tempo che la conduttrice di Verissimo ha rinunciato agli abitini plissettati e alle gonne bon ton a favore di più pratici e moderni look camicia/pantalone. Un cambio di stile netto, da principessa a business woman, cui tutte possono ispirarsi.

Tra i must have di Silvia Toffanin i completi, spesso ton sur ton, composti da un paio di pantaloni morbidi e una blusa o, in alternativa, un maglioncino leggero. I pantaloni sono spesso morbidi, dal taglio dritto e mai troppo aderenti. Più femminili, a contrasto, le bluse e le camicie, che la conduttrice sceglie spesso con maniche a sbuffo e impreziosite da fiocchi o volant, mai troppo scollate.

A completare il look le décolleté nude, le scarpe preferite da Toffanin. Un modello classico, che non passa mai di moda. Perfetto per rendere seducenti anche gli outfit più rigorosi e, allo stesso tempo, per dare un tocco di classico agli abiti più estrosi.

Piega mossa e trucco leggero: il beauty look di Silvia Toffanin

Anche in fatto di beauty, Silvia Toffanin punta sul classico. Il make-up è sempre leggero e raffinato, con focus sugli occhi, spesso truccati con uno smokey eyes sui toni del marrone, per sottolineare lo sguardo senza appesantirlo. Le labbra, invece, restano sempre nude, con gloss mai troppo scuri.

Allo stesso modo, anche la piega è semplicissima e molto naturale. I lunghi capelli castani, che quest’anno si sono illuminati di grandi sfumature dorate, sono portati sempre sciolti, con una piega a onde morbide che incorniciano delicatamente il viso.