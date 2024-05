Verissimo anticipazioni 25 maggio: grande attesa per David Gandy

Fonte: IPA David Gandy

Torna un nuovo appuntamento di Verissimo: siamo pronti a salutare il salotto di Silvia Toffanin con il doppio evento, sabato 25 e domenica 26 maggio 2024. Ci avviamo alla fine della stagione televisiva. Sabato 25 maggio sono previsti tanti ospiti in studio, mentre la puntata di domenica è dedicata allo speciale di Amici 23. Vediamo gli ospiti e tutte le anticipazioni del talk show.

Verissimo sabato 25 maggio 2024, ospiti e anticipazioni

La puntata del 25 maggio 2024 di Verissimo è attesissima per un ospite d’eccezione: Silvia Toffanin accoglie in studio il modello dallo sguardo magnetico, ovvero David Gandy. Un fascino senza eguali, e non vediamo l’ora di vedere l’intervista della Toffanin. “Ha conquistato il mondo della moda e non solo”, così è stato presentato sul profilo social del talk show. Ma non è l’unico ospite della puntata: presente sempre sabato anche Elettra Lamborghini, una “cantante unica nel suo genere, per l’energia travolgente e lo stile inconfondibile”.

Solamente pochi giorni fa, esattamente il 17 maggio, la Lamborghini ha compiuto 30 anni. Un party d’eccezione e in grande stile per lei, una festa a tema animalier, com’è nel suo stile: tra balli, brindisi e dress code wild, è pronta per parlare dei traguardi raggiunti fino ad oggi nella sua carriera e privata privata, tra cui le nozze con il DJ e produttore Afrojack. A lei si aggiungono anche due donne straordinarie, due esempi di forza, di lotta e di vita, ovvero Carolyn Smith e Carolina Marconi.

Anche un simbolo della musica dance tra gli ospiti della puntata di sabato 25 maggio: Gigi D’Agostino. A dicembre del 2021, il deejay ha annunciato la malattia. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo”. A Sanremo 2024, è tornato a esibirsi in veste di ospite. Da Uomini e Donne, invece, arriva una coppia che ha fatto sognare tantissimi, ovvero la favola d’amore tra Daniele Paudice e Gaia Gigli.

Nella puntata del 23 maggio 2024 di Uomini e Donne, il tronista Daniele Paudice ha scelto la sua Gaia. “Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa. Ti sei messa in gioco, ti sei esposta, nonostante la tua vita poco semplice. Non uscirò con la fidanzata della mia vita, forse, perché non conosco ancora bene la persona con cui uscirò. Però uscirò con chi ho voglia di conoscere. Mi dispiace, ma sei la mia scelta”. Una dichiarazione d’amore onesta e sincera. Infine, a Verissimo un aggiornamento sullo stato di salute di Costantino Vitagliano, che ha parlato pubblicamente della sua malattia proprio nel salotto della Toffanin.

Dove vedere Verissimo

Verissimo va in onda come di consueto con il doppio appuntamento settimanale, ovvero al sabato e alla domenica, a partire dalle ore 16,30 su Canale5. Ed è possibile seguirlo in diretta TV, in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, da PC, tablet e smartphone. Per Silvia Toffanin, la stagione di questa edizione si è avviata verso la conclusione con la puntata dello Speciale Verissimo Amici 23, in onda il 26 maggio 2024.