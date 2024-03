Una nuova residenza da sogno per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin starebbero per lasciare Castello Paraggi per una nuova residenza

Fonte: Getty Images Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin traslocano. L’ad di Mediaset e la conduttrice di Verissimo, coppia innamorata nonché genitori di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, starebbero pensando di lasciare la storica residenza di Castello Paraggi per trasferirsi in una nuova villa da sogno del valore di circa 20 milioni di euro. Il trasloco sarebbe imminente ma chiaramente top secret, com’è nel loro stile, ma iniziano a emergere i dettagli sulla casa che hanno scelto a Portofino, il loro luogo del cuore.

Dove si trova la nuova villa di Berlusconi e Silvia Toffanin

La nuova casa di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si trova a Portofino, proprio come Castello Paraggi, ed è stata rilevata ad aprile 2022. La ristrutturazione di Villa San Sebastiano sarebbe quindi finita e pronta ad accogliere la famiglia Berlusconi, da anni affezionata ai luoghi del borgo ligure. Il trasloco dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, anche se non se ne conoscono i particolari.

La proprietà si sviluppa su 1300 metri quadrati e conta 9 camere, 7 bagni, una piscina, un grande uliveto e un vigneto oltre a una vista mozzafiato che si affaccia propri sul golfo del Tigullio. Lo stile degli interni è stato interamente rivisto negli anni ’70 da Gae Aulenti, mentre pare che la cifra di acquisto sia certa: Pier Silvio Berlusconi l’avrebbe rilevata per 20 milioni di euro. La villa ha cambiato inoltre aspetto dopo i tanti lavori commissionati dal nuovo proprietario. Per gli esterni è stato infatti scelto un salmone pastello, nel rispetto della tradizione ligure, mentre il patio è stato sistemato secondo le indicazioni del Parco di Portofino e della Sovrintendenza.

Fonte: 123RF

Com’è cambiata la Villa

L’opera di ristrutturazione è durata per molti mesi, coi lavori che sono iniziati subito dopo l’acquisto da parte del secondogenito di Silvio Berlusconi, scomparso al San Raffaele di Milano il 12 giugno 2023. I nuovi proprietari avrebbero inoltre ricevuto il via libera per realizzare il pergolato solo alla fine del 2023 ed è stato questo l’ultimo intervento fatto sulla proprietà prima del trasferimento effettivo.

Il Comune ha inoltre accolto l’istanza con cui la società immobiliare intermediaria ha richiesto il nulla osta per le varie modifiche strutturali da apportare alla tenuta. I lavori al pergolato hanno infatti richiesto un’attenzione particolare, dato che non era possibile seguire un progetto proprio: da qui, la necessità di seguire le indicazioni del Parco di Portofino e della Sovrintendenza. Il patio è stato rinnovato utilizzando “esclusivamente legname di castagno scortecciato o squadrato a mano con l’ausilio di utensili da taglio, escludendo la lavorazione industriale, sia per quanto concerne le strutture verticali di sostegno da posarsi in opera senza opere di fondazione e per un’altezza massima pari a due metri e mezzo”.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin starebbero quindi per lasciare la loro residenza storica, insieme ai due figli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Lui ha un’altra figlia, Lucrezia Vittoria, avuta da una precedente relazione, ed è nonno di una bambina di nome Olivia. Nonostante siano entrambi dei personaggi noti, amano mantenere la loro riservatezza. Le foto che li ritraggono insieme sono infatti pochissime, nonostante il loro amore duri ormai da molti anni.