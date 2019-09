Chi è Lucrezia Vittoria, la figlia (bellissima) di Pier Silvio Berlusconi

editato in: da

Forse pochi lo sanno, eppure Pier Silvio Berlusconi ha una figlia che ha tenuto lontana dai riflettori per moltissimo tempo, Lucrezia Vittoria.

Della ragazza, oggi quasi trentenne, si sa davvero poco. La sola certa è che sia nata dalla relazione giovanile dell’imprenditore con la bellissima modella Emanuela Mussida. Quando è nata Lucrezia, infatti, Pier Silvio aveva a malapena 21 anni, il che ben spiega il motivo per cui la famiglia abbia deciso di crescere la bambina lontana dai flash dei fotografi. E così è stato fino a qualche anno fa, quando il settimanale Chi è riuscito a “beccare” insieme papà e figlia a spasso tra le strade di Monza.

Per la prima volta, le foto avevano mostrato un Pier Silvio Berlusconi molto affiatato con la primogenita Lucrezia, una normalissima ragazza acqua e sapone, che sembra non sentire affatto la pressione del cognome importante del padre. In più di un’occasione, infatti, lui stesso ha ammesso di avere molto a cuore il rapporto con la figlia, costruito a fatica sia per via della giovane età a cui l’ha avuta sia per i numerosi impegni lavorativi che lo hanno tenuto occupato nei primi anni della sua carriera.

“Per anni il rapporto con Lucrezia è stato complicato: io ero giovane, forse troppo, e sono stato un padre oggettivamente non molto presente. Per fortuna però sono cresciuto, e anche lei: da quando è più grande, la nostra relazione è diventata più vera e più forte. Adesso stare insieme non è un dovere, ma un piacere”, così Pier Silvio ha descritto il rapporto con Lucrezia Vittoria qualche anno fa.

Ora lei è grande e l’imprenditore è padre di altri due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, avuti dalla splendida relazione con Silvia Toffanin. Eppure il rapporto costruito con la sua primogenita sembra sempre essere sereno e affettuoso. Proprio in questi giorni, Lucrezia è tornata a far parlare di sé per essersi sposata in gran segreto, con una cerimonia sfarzosa a cui ha partecipato anche il nonno Silvio Berlusconi.

Chiaramente, non ci è dato sapere chi è il fortunato che entrerà a far parte della nota famiglia di imprenditori lombardi, ma una cosa la sappiamo: nel giorno più importante della vita di Lucrezia, così come negli altri, Pier Silvio c’era. A dimostrazione che, nonostante gli errori giovanili, è davvero un buon papà.