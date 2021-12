Pier Silvio Berlusconi diventa nonno, l’arrivo segreto di Olivia

Mamme e papà vip del 2021

Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno a soli 51 anni: la notizia dell’arrivo della piccola Olivia, figlia di Lucrezia Vittoria, primogenita di Berlusconi avuta dalla relazione con Emanuela Mussida, è stata inaspettata. La gravidanza era stata portata avanti in gran segreto, infatti la donna avrebbe partorito lo scorso aprile.

Pier Silvio Berlusconi, il giovane nonno

Pier Silvio Berlusconi a soli 51 anni è nonno della piccola Olivia, figlia della sua primogenita Lucrezia Vittoria Berlusconi. La gravidanza non è recente. La nascita, infatti, risalirebbe allo scorso aprile, ma la bella notizia era rimasta riservata fino al momento in cui Lucrezia Berlusconi è stata avvistata a passeggio con la sua piccola in un parco di Milano.

È stato il settimanale Chi che ha rivelato il “segreto”. Forse la famiglia di imprenditori in tutti questi mesi ha sicuramente preferito il silenzio per non accendere troppo i riflettori sulla vita privata che, nonostante la grande notorietà, è una parte fondamentale anche per lo stesso Pier Silvio Berlusconi.

Lucrezia Vittoria, chi è la figlia di Pier Silvio Berlusconi

Lucrezia Vittoria Berlusconi è la primogenita di Pier Silvio, nata dalla storia d’amore con la modella Emanuela Mussida. I due si erano conosciuti grazie a una festa ad Arcore, ma la loro relazione non ebbe lunga durata: poco dopo la nascita di Lucrezia, infatti, il rapporto finì.

Ad oggi, come tutti sanno, l’imprenditore è legato dal 2002 alla meravigliosa Silvia Toffanin, una delle conduttrici più amate della tv, da cui ha avuto altri due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata cinque anni dopo nel 2015. Una coppia affiatata da vent’anni, nonostante non sia mai convolata a nozze, a dimostrazione del fatto che non è un anello al dito a fare la differenza.

Una vita lontana dai riflettori, quella della figlia di Berlusconi, che sembra proprio non avere intenzione di entrare nel mondo dello showbiz.

Tutto ciò che si sa sulla sua vita privata è che ha 31 anni e nel 2019 si è sposata in gran segreto con delle nozze blindatissime.

Il segreto mantenuto sulla nuova arrivata Olivia non sembra essere una novità per la famiglia Berlusconi. Lo stesso Pier Silvio, infatti, decise di tenere il massimo riserbo sul nome della figlia per molti anni.