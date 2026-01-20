Lucrezia Guidone incinta, la prima foto con il pancione del volto di Mare Fuori

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Lucrezia Guidone, star di Mare Fuori, è incinta. L’attrice ha svelato di essere in dolce attesa, mostrando il pancione nel corso di una premiere cinematografica.

Lucrezia Guidone incinta: la foto e l’annuncio

L’annuncio della gravidanza di Lucrezia Guidone è arrivato durante la prima di The Beauty. L’attrice è apparsa sul red carpet raggiante, sfoggiando uno splendido pancione. Poco dopo ha pubblicato la foto su Instagram, commentando con un cuore bianco e una emoticon. Per Lucrezia si tratta del primo figlio che arriva dopo le nozze nell’estate del 2024 con Ivan Alovisio.

“Soy embarazada” ossia, “Sono incinta”, ha svelato in un’altra foto la diva italiana, sfoggiando un berretto dedicato alle future mamme. Lucrezia, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe partorire ad aprile e sarebbe al settimo cielo. Come riporta Il Corriere della Sera, l’attrice potrebbe non essere nella prossima stagione di Mare Fuori, dove interpreta Sofia Durante. Al suo posto, alla guida del celebre carcere minorile di Napoli, dovrebbe arrivare Romano Reggiani.

Classe 1983, Ivan Alovisio è originario di Moncalieri e come Lucrezia Guidone è un attore. I due si sarebbero innamorati circa quattro anni fa, vivendo un’intensa storia d’amore lontano dai riflettori, sino ad arrivare alle nozze nel giugno del 2024 a Ostuni con una cerimonia intima.

Alovisio si è formato presso il Piccolo Teatro di Milano, in seguito ha recitato in varie opere teatrali. Come attore ha lavorato in fiction di grande successo da Doc Nelle tue Mani a Il Commissario Montalbano.

La carriera di Lucrezia Guidone: dal teatro al piccolo e grande schermo

Nata il 3 giugno 1986 a Pescara, Lucrezia Guidone ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sin da giovanissima. Dopo aver completato gli studi si è trasferita a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Successivamente ha arricchito la sua formazione con corsi al Centro di Formazione Teatrale Santacristina e al Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York, approfondendo le tecniche di recitazione.

Il teatro è stato il terreno in cui Lucrezia ha affinato le sue capacità interpretative. Tra i ruoli più significativi ricordiamo quello della figliastra in In cerca d’autore. Studio sui sei personaggi di Luigi Pirandello diretto nel 2011 dal grande Luca Ronconi. La sua versatilità e la sua intensità sul palcoscenico le hanno permesso di ricevere nel 2012 il Premio Ubu, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del teatro italiano.

Lucrezia Guidone ha saputo farsi notare anche sul grande schermo. Nel 2014 ha recitato nel film Noi 4 di Francesco Bruni, interpretando il personaggio di Emma, ruolo che le è valso il Premio Internazionale Flaiano. Ha poi preso parte a La ragazza nella nebbia nel 2017, interpretando Clea, e nello stesso anno ha recitato in Dove cadono le ombre, un film drammatico che le ha permesso di esplorare ruoli emotivamente intensi. Altri lavori cinematografici includono La scuola d’estate e Senza distanza, esperienze che hanno contribuito a consolidare la sua carriera sul grande schermo.

Anche in televisione Lucrezia ha costruito un percorso di grande rilievo. Ha partecipato a Summertime su Netflix nel 2021, mentre nel 2022 è stata protagonista femminile in Fedeltà, sempre su Netflix, accanto a Michele Riondino, ricevendo apprezzamenti per la sua interpretazione intensa e sfumata. Dal 2023 interpreta Sofia Durante in Mare Fuori, educatrice e poi direttrice dell’IPM, ruolo che l’ha resa molto amata dal pubblico.