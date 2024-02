Allettante proposta in diretta per Fabio Fazio, corteggiato dall’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi

Per la televisione italiana è tempo di grandi evoluzioni. Tra stravolgimenti ai palinsesti, grandi nomi lasciati in panchina e nuovi vertici, tutto cambia perché non cambi nulla. Dopo decenni di onorato servizio Fabio Fazio ha lasciato gli studi Rai, per passare alla più fresca emittente Nove. Ma c’è chi lo vorrebbe a Mediaset e arriva l’esplicita proposta di Pier Silvio Berlusconi.

La proposta a Fabio Fazio da Mediaset

Durante il ricordo a Maurizio Costanzo, in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi e Fabio Fazio, il conduttore si è sentito fare, esplicita e inaspettata, una proposta da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

Seduto sulle poltroncine del palco del Teatro Parioli di Roma, Berlusconi ha esordito senza indugi: “Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare ‘quotidiano’, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua”.

Una trasmissione da mandare in onda tutti i giorni, con il prestigio che un tempo fu riservato al grande Maurizio Costanzo. Una lusinga non da poco che, però, Fazio è stato costretto a rifiutare, almeno per il momento: “Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno”. Il contratto del presentatore di Che tempo che fa sul Nove, infatti, è valido ancora per altri tre anni.

La strategia di Pier Silvio Berlusconi

La proposta di Pier Silvio Berlusconi, tanto informale quanto convinta, si inserisce nel progetto del rampollo Mediaset di rivoluzionare la televisione ricevuta in eredità dal padre. Dopo aver eliminato Barbara D’Urso, sostituito Ilary Blasi con Luxuria all’Isola dei Famosi e reinserito le normal people nel Grande Fratello, Berlusconi non si ferma. Vuole che la sua emittente diventi sinonimo di qualità.

E forse, in questo corteggiamento a Fazio, si cela la consapevolezza – finalmente arrivata – che per diventare una “tv seria” non serve star lì a smussare il trash dei reality show. Che il trash resti quel che è, la qualità, il prestigio non possono che arrivare da altri canali. Ad esempio, da telegiornali come quelli condotti un tempo da Enrico Mentana o, magari, da talk show che mischino intrattenimento e informazione, che sappiano parlare di temi importanti pur accattivandosi il grande pubblico. Esattamente quello che, da decenni, continua a fare Fabio Fazio.

Ma Fabio Fazio punta alla pensione

Chissà se il sogno di Pier Silvio si realizzerà e se Fazio diverrà per lui ciò che Costanzo fu per suo padre. Di dubbi ce ne sono parecchi, dopo la brusca rottura con la Rai, il giornalista ha firmato un ricco contratto con Nove, canale di proprietà di Warner Bros. Discovery della durata di 4 anni, con il primo ancora da concludere. E dopo, aveva rivelato lo stesso Fazio, il giornalista punta alla pensione.

Ma il suo Che tempo che fa, rallegrato da Luciana Littizzetto, continua a essere uno dei format più ambiti. Continua a fare grandi numeri – praticamente gli stessi che raggiungeva in Rai, continua a essere argomento di dibattito sui social ed accaparrarsi gli ospiti più ambiti e difficili: da Madonna a Papa Francesco fino al regista premio Oscar Martin Scorsese.