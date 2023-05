Fabio Fazio, addio alla Rai dopo 40 anni: che fine fa “Che Tempo Che Fa”?

Fabio Fazio e Luciana Litizzetto passano Discovery e lasciano la Rai. Si vociferava ormai da settimane che la rivoluzione Rai post ascesa del Governo Meloni avrebbe portato cambiamenti importantissimi all’interno dell’azienda, tra cui alcune modifiche che avrebbero toccato anche volti amatissimi del piccolo schermo.

I rumors più recenti sono divenuti realtà proprio nelle ultime ore, quando è cominciata a girare la notizia ufficiale che Fabio Fazio, dopo 40 anni, lascia la Rai portando con sé, tra l’altro, tutta la sua squadra. Il presentatore di Che Tempo Che Fa a quanto pare ha già chiuso un contratto con Discovery della durata di 4 anni.

Fabio Fazio fuori dalla Rai: che fine fa “Che Tempo Che Fa”

Non deve essere stato facile per Fabio Fazio lasciare l’azienda dove per 40 anni è stato mattatore assoluto come presentatore “da talk show” ma anche di diversi programmi di intrattenimento, eppure il suo addio, dopo diverso tempo in attesa di un rinnovo del contratto, è stato impossibile da evitare.

“È andata così” ha commentato lo stesso Fazio il quale, nonostante l’epilogo, ha tenuto a ringraziare vivamente l’azienda nella quale è nata e cresciuta la sua carriera e di cui è stato uno dei volti simbolo, almeno sino a oggi.

Ma per una porta che si chiude, come si suol dire, un portone si apre: Fazio, infatti, ha già chiuso un contratto quadriennale con Discovery dove porterà con sé tutta la sua squadra di Che Tempo Che Fa compresa, ovviamente, l’irrinunciabile Luciana Littizzetto.

Non è affatto da escludere, quindi, che il programma (o un format molto simile) potrebbe andare in onda sul canale Nove già dalla prossima stagione televisiva. Alessandro Araimo, amministratore delegato di GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, è sembrato decisamente entusiasta di accogliere Fazio nella sua scuderia.

«Siamo orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera” ha commentato l’imprenditore “Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile”.

Fabio Fazio, addio alla Rai: 40 anni da mattatore

Fabio Fazio è entrato a far parte della Rai esattamente 40 anni fa: era, infatti, il 1983 quando Gianni Boncompagni lo porta per la prima volta davanti alle telecamere del piccolo schermo della rete pubblica italiana nel programma i Pronto Raffaella.

Da allora, anno dopo anno, Fazio inizia a farsi notare, prima con programmi giovanilistici e poi, dal 1993, con la conduzionne di Quelli che il calcio, prima su Rai3 e poi su Rai1.

Gli anni ’90 sono stati quelli della svolta per la carriera Fabio Fazio, con programmi “amarcord” come Anima Mia, sino alla vera e propria consacrazione, nel 1999, come presentatore del Festival di Sanremo.

Negli anni 2000, e più precisamente nel 2003, Fazio dà vita al più longevo dei suoi format, Che Tempo che Fa, che in questi 20 anni di messa in onda ha cambiato più volte rete Rai e palinsesto, senza mai perdere l’amore del pubblico.

A Che Tempo Che Fa Fazio ha intervistato personalità del calibro di Barack Obama per la sua prima intervista in Italia, Michail Gorbačëv e anche Papa Francesco, oltre che diversi politici e star del cinema nazionale e internazionale.