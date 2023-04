“Fabio Fazio fuori dalla Rai”: il suo destino dopo lo stop di Carlo Fuortes

Fabio Fazio fuori dalla Rai? Sembra proprio di sì. Dopo le tantissime indiscrezioni che si sono avvicendate nel corso delle settimane, pare che il conduttore di Che tempo che fa sia pronto a lasciare Viale Mazzini per dirigersi verso altri lidi, proprio com’era stato anticipato in occasione delle tumultuose voci che predicevano l’addio di Massimo Giletti a La7. TvBlog riporta ora una serie di dettagli aggiuntivi che lasciano prevedere in una grande rivoluzione per la terza Rete, che perderebbe uno dei suoi conduttori di punta.

Fabio Fazio lascia la Rai, il destino di Che tempo che fa

Se ne era parlato diffusamente e, adesso che le indiscrezioni tornano a fare capolino, il destino di Fabio Fazio sembra sempre più incerto. I 20 anni in corso di festeggiamento di Che tempo che fa potrebbero essere gli ultimi in Rai e tutto farebbe pensare a un “addio con amore” da parte del conduttore ligure che ha dedicato la sua intera carriera al servizio pubblico. È infatti partito da qui, è cresciuto fino ad arrivare all’apice del suo percorso con un programma fiore all’occhiello che negli anni è balzato da una Rete all’altra, senza mai snaturarsi.

La grande macchina di Che tempo che fa, resa efficiente dalla produzione esterna de L’Officina (e dapprima di Endemol) che permette l’ingaggio di personaggi di assoluto prestigio, potrebbe quindi spostarsi sul canale Nove. Il format non è infatti vincolato da Rai, proprio in virtù della gestione terza, e sembra che sia il suo agente stesso – Beppe Caschetto – a essere particolarmente propenso a spostare tutto su Discovery, producendo sul Nove come avviene per il programma comico Fratelli di Crozza.

Si era inoltre parlato di un possibile arrivo di Massimo Giletti, in forze a La7 ma con programma sospeso, ma i recenti accadimenti che hanno letteralmente travolto il conduttore pare abbiano bloccato ogni tipo di trattativa. Le due vicende sono comunque slegate e dall’addio di Fabio Fazio non dipende l’approdo in Rai del conduttore piemontese, ancora scosso per lo stop repentino e inaspettato del suo programma Non è l’arena.

La decisione di Carlo Fuortes

La firma già in calce al contratto è rapidamente tornata nel campo delle indiscrezioni. Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, l’accordo non sarebbe stato chiuso proprio per volere dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, che ha congelato ogni rinnovo in attesa dell’insediamento della nuova governance. Un chiaro segnale di incertezza per il futuro in Rai di Fabio Fazio, che potrebbe presto concludersi dopo decenni. Dopo 20, per l’esattezza, di Che tempo che fa.

Sarebbe dunque una grande conquista per Nove, che sarebbe pronta ad accogliere il conduttore ligure con un contratto dalle cifre più che vantaggiose. Non si tratterebbe comunque di uno strappo definitivo, per il pubblico, ma solo di uno spostamento che potrebbe inoltre dare nuova linfa al programma. L’addio alla tv pubblica rappresenta, in ogni caso, la fine di una lunghissima era, nella quale Fabio Fazio ha saputo distinguersi per la qualità dei contenuti e per i grandi nomi (non ultimo quello di Luciana Littizzetto), diventati certezza assoluta del programma della domenica di Rai3.