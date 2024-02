Massimo Giletti ha invitato Fabio Fazio in "La TV fa 70", ma non ha ricevuto risposta: "Umanamente un po' deluso"

Fonte: IPA Massimo Giletti e Fabio Fazio

La TV fa 70 avrà un unico grande assente: Fabio Fazio. Il conduttore è stato a lungo un simbolo della Rai, dove, con Che Tempo Che Fa, ha raggiunto record di ascolti e di ospiti. Dopo l’addio alla Rai, Fazio è si è trasferito sul Nove insieme a Luciana Littizzetto, portando con sé il suo programma storico. In occasione delle celebrazioni del settantesimo della Rai, Massimo Giletti ha invitato Fazio a prendere parte a La TV fa 70, ma non ha ricevuto risposta, tanto da arrivare a dirsi “umanamente un po’ deluso”.

La TV fa 70, Massimo Giletti invita Fabio Fazio

La televisione italiana compie ben 70 anni di storia: la Rai ha iniziato il suo servizio televisivo regolare dal 3 gennaio 1954. Per i festeggiamenti, un nome d’eccezione alla conduzione, ovvero Massimo Giletti: sancisce anche il suo ritorno nella storica sede di Viale Mazzini. In onda mercoledì 28 febbraio alle 21,30 su Rai1, sono tanti gli ospiti che si susseguono sul palco, da Amadeus a Maria De Filippi, da Antonella Clerici a Fiorello, fino ai “padri costituenti” della TV italiana, ovvero Pippo Baudo e Renzo Arbore.

A una prima occhiata salta subito una grande assenza: Fabio Fazio, che ha detto “addio” alla Rai dopo 40 anni di carriera per trasferirsi sul Nove. “Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, o almeno io non lo sono”, aveva detto. Ora, è il turno di Massimo Giletti, che invece è ritornato in Rai dopo aver trascorso sei anni su La7. Diverse le indiscrezioni sul suo passaggio in Rai, alla fine confermate. Durante la conferenza di presentazione del programma, Giletti ha iniziato nel segno della “polemica”, dicendosi deluso proprio dalla mancata risposta di Fazio al suo invito.

“Sono un po’ rammaricato perché Fazio avrebbe potuto esserci. Gli ho scritto e non ho ricevuto risposta e questo mi ha lasciato un po’ deluso umanamente ma riesco a capire anche il fatto che io e Fabio ci siamo confrontati in prima linea per molto tempo e ci sono state anche delle tensioni. Penso che Fazio sia un personaggio molto importante per la storia della tv, mi sarebbe piaciuto raccontare le sue qualità e la sua bravura e questa è una mancanza che mi lascia un po’ amareggiato e perplesso. Peccato”.

La TV fa 70, le anticipazioni

Non è facile, ovviamente, condensare in una sola serata ben 70 anni di storia televisiva. Il programma, condotto da Giletti, vede tra gli ospiti alcuni dei conduttori e delle conduttrici più importanti di Mamma Rai, così come il ritorno di due pilastri, ovvero Baudo e Arbore. Ma c’è spazio anche per un omaggio al talk show (e a Maurizio Costanzo, scomparso un anno fa, il 24 febbraio 2023), che di fatto è tra i generi più longevi della TV: partecipano Bruno Vespa, Enrico Mentana, Iva Zanicchi e Simona Ventura. Un momento sicuramente atteso, anche perché la TV, nonostante i nuovi media, rimane il motore del Paese, tra intrattenimento e attualità. Ma la TV fa 70 senza Fabio Fazio, e questo umanamente dispiace. In ogni caso, però, Giletti si dice felice di raccontare i 70 anni della Rai: “L’addio non fu semplice, e piansi. Mi riapproprio del luogo in cui sono nato”.