Per Fiorello cambia tutto: al suo posto un nuovo format con Carolina Di Domenico

Fonte: IPA Fiorello

Dal prossimo autunno, non ci sarà più Fiorello con il suo Viva Rai2 ad allietare le mattinate degli spettatori Rai. Al suo posto, un nuovo format con Carolina Di Domenico e Andrea Perroni. Lo showman siciliano, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe invece condurre un programma nella fascia notturna.

Il nuovo show mattutino della Rai

Un nuovo format per sostituire il fortunato Viva Rai2 di Fiorello: dal prossimo autunno, rivela il Corriere della Sera, gli spettatori mattutini troveranno lo show Binario Due. A condurre il programma di intrattenimento, saranno due giovani speaker di Radio Due, ovvero Andrea Perroni e Carolina Di Domenico.

Secondo il prestigioso quotidiano, lo show sarà trasmesso dalla stazione Tiburtina di Roma, e per volontà di Angelo Mellone, il direttore del DayTime, “vanterà un cast di intrattenitori e non più un one-man-show, un luogo fisico e non più un glass, un people-show con l’intervento del pubblico (impegnato anche in gare e giochi) e non più solo ospiti in promozione”.

Fonte: Getty Images

Replicare lo share di Fiorello e Fabrizio Biggio, che nella fascia mattutina hanno sfiorato il 20%, sarà piuttosto difficile, ma i vertici Rai ripongono molte speranze sul nuovo progetto.

La nuova avventura di Fiorello

Orfano del suo morning show, Fiorello potrebbe trovare una nuova collocazione nei palinsesti Rai. Se in passato si era parlato di un trasferimento a Discovery, più volte smentito dal diretto interessato, oggi sembra certa la sua permanenza a Viale Mazzini: secondo il Corriere, lo showman potrebbe condurre un programma nella fascia notturna.

Non un format qualunque, ma un varietà ispirato al mitico Indietro tutta, show presentato da Renzo Arbore alla fine degli anni Ottanta che ha segnato la storia della televisione italiana.

Le novità nel palinsesto Rai del prossimo autunno

I nuovi palinsesti autunnali saranno presentati il 19 luglio prossimo a Napoli, e le novità sono già moltissime. Per quanto riguarda la programmazione DayTime, sempre secondo il Corriere, Mellone vorrebbe il ritorno di una trasmissione in stile Disco Ring, in cui ci sia spazio per musica e classifiche. Domenica In, invece, sarà protagonista di un restyling, che vedrà Mara Venier in un nuovo studio e alle prese con nuove rubriche di attualità e intrattenimento.

Per quanto riguarda Serena Bortone, la conduttrice dovrebbe restare in Rai, seppur con un piccolo “ridimensionamento”: non le sarà affidata la fascia dell’access della domenica, poiché Report anticiperà di un’ora il confronto con Fabio Fazio. La giornalista sarà invece in onda il sabato, ma tornerà sotto la direzione Intrattenimento di Mellone: per lei, un programma più di divulgazione e intrattenimento e meno di attualità e approfondimento.

Per il resto, a Massimo Giletti è affidata prima serata del lunedì di RaiTre, facendo slittare FarWest di Salvo Sottile, in versione più lunga, al venerdì. Maria Latella esordirà invece nella seconda serata del martedì di RaiTre. Tra i ritorni più attesi, infine, ci sono quello di Elisabetta Gregoraci, con una seconda serata sulla moda, e di Morgan, che si alternerà con Stefano Bollani nell’access di RaiTre.

Le conferme? Sono altrettanto numerose, e vanno da Caterina Balivo a Luisella Costamagna, da Alberto Matano a Eleonora Daniele, da Francesco Giorgino a Alessandro Cattelan, da Giovanni Minoli a Giorgio Zanchini.