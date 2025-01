Fonte: IPA Marco Baldini e Fiorello

Ben prima degli Amarello, il duo composto da Amadeus e Fiorello, c’erano loro: Marco Baldini e Fiorello. Chi è cresciuto negli anni ’90, ricorderà indubbiamente le loro voci, gli sketch, la grande amicizia che li legava, oltre la professione. Ma, come spesso accade in questi casi, talvolta la fama porta con sé lati oscuri, difficoltà e ostacoli lungo il cammino che cambiano gli equilibri e le strade. Con una lunga intervista, Baldini ha raccontato perché Fiorello non lo perdonerà mai e perché una reunion, a conti fatti, è impossibile.

Marco Baldini su Fiorello: “Ho sbagliato io”

Avere tutto e rimanere con niente: la storia di Marco Baldini non è facile da raccontare. Perché se al culmine della carriera guadagnava quasi un milione di euro, oggi ha solamente 29 euro sul conto. Ma, come ha svelato nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, non guarda più al passato, bensì al presente. E c’è una persona che non lo perdonerà mai, quella stessa persona a cui deve moltissimo, invero, e con cui ha raggiunto una fama stellare.

“Con Viva Rai2! era molto preso, negli ultimi mesi ci siamo un po’ persi, ma ogni tanto ci sentivamo”, così ha risposto alla prima domanda su Fiorello, ma difficilmente in futuro potremo vederli insieme come un tempo. “Impossibile. E ho sbagliato io. C’è stata un’epoca in cui ero fuori dal mondo, vivevo in condizioni molto precarie, ho dormito anche in macchina, e ho fatto errori imperdonabili. Lui mi ha aspettato un sacco di tempo, poi quando ha visto che non c’era più ciccia ha detto basta”.

La cosa imperdonabile

“Da anni rigo dritto”, ha specificato Baldini, riferendosi al suo passato e allo stigma che, purtroppo, rimarrà per sempre (come l’aver usato la ludopatia come copertura, perché era finito in un giro di malavita ed era pieno di debiti). Si sta concentrando sul suo presente, al suo fianco c’è la compagna Aurora, di 26 anni più giovane, che lo ha reso padre a 61 anni. Ma c’è un motivo se Baldini si concentra sul suo presente e se spegne qualsiasi speranza di tornare a lavorare con Fiorello: una “cosa imperdonabile” che ha fatto nei confronti dello showman.

“Nel periodo in cui ero fuori di testa stavo parlando a un tizio che mi chiedeva dei soldi, eravamo intercettati e offesi Fiore, ma avrei potuto offendere mio padre, mia madre, mia sorella… avrei potuto offendere chiunque, perché ero fuori controllo. Feci un errore grosso, usai parole cattive, e a quel punto una persona fa giustamente fatica a fidarsi di chi parla di te in un certo modo”.

Oggi Baldini è andato avanti e, nonostante le ristrettezze economiche, pensa al figlio Leonardo, a crescerlo, senza concentrarsi troppo sul suo futuro. E si dice contento dei successi che Fiorello ha raggiunto al fianco di Amadeus a Sanremo con il duo Amarello. “Ero contento per loro, Fiore l’aveva sempre detto: se non facessi coppia con te, l’unico con cui potrei provare è Amadeus. Una cosa che non mi è propria è l’invidia, anzi sono contento del successo degli altri”.