Fiorello a La Pennicanza, il clamoroso annuncio e l’appello a Cesare Cremonini

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fabrizio Biggio e Fiorello, "La Pennicanza"

È iniziato il conto alla rovescia per La Pennicanza che chiude la stagione fra due giorni. Ma Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di mercoledì 3 giugno con la solita allegria, commentando i fatti del giorno e i dati dello share. Gli ascolti hanno premiato il programma dedicato alla Festa della Repubblica, meglio di Sanremo. E poi il clamoroso annuncio: Amadeus torna in Rai, ma con uno scopo preciso. In trasmissione però Fiorello vuole solo una persona per il gran finale ed è Cesare Cremonini.

Fiorello, il commento sui dati di ascolto della Festa della Repubblica

Il primo commento è sui dati di ascolto della Festa della Repubblica di ieri, che ha totalizzato il 44,1% di share: “Mettiamola al posto di Sanremo, diamo solo parate in tv! Pensate che La Russa ha proposto all’ad Rossi di lanciare un nuovo canale, ‘Rai Cingolato’!”.

Restando nella Capitale, Fiorello ha ironizzato sugli effetti insoliti del maltempo di oggi: “C’è stata una tromba d’aria pazzesca, solo che qui gli alberi invece di cadere si sono rimessi in piedi! I romani hanno anche dato un nome a questo tornado, come fanno in America. L’hanno chiamata ‘A li morta*** tua’!”.

Fiorello, il punto sul caso Umbria di cui nessuno parla in Italia

Lo showman ha quindi voluto riaccendere anche oggi i riflettori sul caso del progetto ‘Phobos’ in Umbria: “Faccio un nuovo appello ai TG, dopo quello caduto nel vuoto di ieri – le sue parole -. Mi rivolgo ai direttori, che fanno finta di non sentire: della notizia se ne è occupato il Times di Londra, ma non voi. Possibile che questa notizia non vi interessi neanche un po’? C’è un veto? Non fosse stato per i volenterosi ragazzi dei comitati umbri che mi hanno chiamato per chiedermi una mano io non avrei saputo nulla! Cosa c’è dietro? Devo chiamare Report?”, aggiunge lo showman con un pizzico di ironia.

Fiorello punge Stefano De Martino

Sul Festival di Sanremo 2027 di Stefano De Martino, invece, lo showman commenta i rumors sugli ospiti previsti: “Io ne ho già contati 47, manca solo Godzilla! Ve ne dico solo alcuni: Izzo, Paolantoni, Emma, Belen, Martina Miliddi, il cane Gennarino, Herbert Ballerina, la Clerici, Maria De Filippi, l’intero tavolo di Fabio Fazio e l’ultimo che si è aggiunto ieri, Gerry Scotti. Io non prenderei nessuno di questi, per fare una sorpresa chiamerei personaggi come Milo Infante, Liorni…”.

Fiorello, il clamoroso annuncio su Amadeus e l’appello a Cremonini

In chiusura, un annuncio speciale: “Domani ci sarà il ritorno in Rai di Amadeus! Lo filmeremo mentre entrerà in via Asiago e darà i documenti alla guardia all’ingresso. Per tutti i suoi fan: fatevi trovare alle 12.15 qui fuori per dargli il benvenuto, mi raccomando… vi aspetta!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 4 giugno alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e alle 7:10, su Rai2, con La Mattinanza. E per l’ultima puntata lo showman vuole Cesare Cremonini che ha firmato la sigla di quest’anno. Ce la farà ad averlo almeno in video chiamata? “Abbiamo avvisato chi di dovere”.