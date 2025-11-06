Fiorello, annuncio bomba in diretta a La Pennicanza: “Domani sarà con noi”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

La Pennicanza sta diventando fucina di nuove canzoni. Dopo Mina che canta il jingle e il silenzio di Celentano, Fiorello ha fatto un grande annuncio in diretta. Nella puntata di domani venerdì 7 novembre Cesare Cremonini canterà sarà ospite in trasmissione e canterà e suonerà il nuovo brano, La Santa Pennicanza, insieme alla sua band.

Questa si sta rivelando una settimana ricca di soprese. Tante cose sono successe alla Pennicanza: il debutto in tv sul 202 del digitale terreste, il messaggio improbabile di Amadeus, il cordoglio per Giorgio Forattini e nella puntata del 6 novembre l’annuncio bomba di Cesare Cremonini.

Fiorello, l’annuncio su Cesare Cremonini

Fiorello ha sorpreso tutti con un videocollegamento in diretta che diventa una notizia bomba: Cesare Cremonini sarà ospite domani per presentare e suonare il suo nuovo brano, La Santa Pennicanza, insieme alla sua band.

Il cantautore – dopo aver scherzato con Fiorello – ha infatti annunciato: “Domani sarò a Roma! Porto tutto, la batteria, la fisarmonica, anche il sax: ci esibiremo lì. Pensa che sarà il mio esordio da sassofonista!”, le sue parole. Cremonini poi ha improvvisato un pezzo al sax in videochiamata con lo showman, che non si è tirato indietro.

Fiorello ha raccontato dunque un retroscena: “Cesare mi ha chiamato venti giorni fa, quando il programma è iniziato, e mi ha detto: ‘Mi sono svegliato con una canzone in testa, per La Pennicanza!’. E domani la farà dal vivo con tutta l’orchestra!”.

L’annuncio ufficiale infiamma la diretta: “Domani, in esclusiva su Rai Radio2, Cesare Cremonini ospite con la sua band per presentare… La Santa Pennicanza!”. E l’artista conferma: “Sarà un pezzo vero e proprio, che pubblicheremo, come faceva Renzo Arbore con quelle canzoni che diventavano cultura popolare!”.

Fiorello punzecchia la politica e Trump

Tra battute e musica, Fiorello non rinuncia alla sua ironia anche sull’attualità: “Non parleremo di Rocco Casalino, ex portaborse… ehm, portavoce di Conte: vuole tornare in TV e fondare un giornale. Come lo chiamerà? Il Casalino della Sera? Il Rocco 24 Ore?”. E ancora: “Maria Rosaria Boccia non si candida in Campania… si candiderà forse ad ‘Un Posto al Sole’? Lei era amica, diciamo così, dell’ex ministro Sangiuliano… aveva una relazione con lui… come si dice oggi? Ah sì, era la sua ‘consulente’!”.

Spazio poi alla cronaca internazionale: “L’argomento del momento è il sindaco di New York! Netflix ha già fatto un documentario su lui e Trump. Titolo? Forrest Trump! Abbiamo anche il trailer: ‘La vita è come una scatola di cioccolatini… ma how do you say in Italy?… Li mortacci vostri!’”. E l’ironia continua: “New York ormai si sta spostando a sinistra: il musical Mulan ora si chiama Schlein! E la Statua della Libertà tiene in mano un libro di Augias!”.

Non manca la scienza, o quasi: “Scrollando ho letto che le api si ubriacano. Giuro! Ma solo le api operaie: la sera vanno nella celletta col cartello ‘Bar’ e si ubriacano! Poi arrivano le api guardiane: e se ti beccano, ti spezzano le gambine! Da noi reato e pena spesso non coincidono, da loro sì. Ti ubriachi? Gambe rotte. Però almeno l’alcolismo così l’hanno risolto. Insomma, evviva le api! E non le ammazzate…”.

L’appuntamento con Fiorello e Fabrizio Biggio a La Pennicanza è per il 7 novembre dalle 13.45 alle 14.30 su Rai Radio2 e il canale 202 del digitale terrestre.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!