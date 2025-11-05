Fiorello a La Pennicanza il messaggio più triste: “Lui era il re”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Fiorello

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno voluto dedicare la puntata del 5 novembre de La Pennicanza a Giorgio Forattini, scomparso all’età di 94 anni. Lui era il re della satira e in fondo anche trasmissioni come questa gli sono debitori.

Fiorello, il messaggio più triste per Giorgio Forattini

Fiorello ha quindi voluto rendere omaggio a Giorgio Forattini. Le sue parole sono piene di commozione, con esse ha voluto rendere omaggio al grande maestro, scomparso il 4 novembre ma lo ha fatto con la sua solita vena canzonatoria che sarebbe piaciuta tanto al fumettista.

“Lui disegnava Spadolini completamente nudo, Craxi con la camicia nera e D’Alema… l’ha sempre querelato. Ho avuto l’onore di avere un Fiorello disegnato da Giorgio Forattini, noi non possiamo fare altro che dedicargli la puntata”.

Fiorello punzecchia Amadeus

Anche se la puntata della Pennicanza è dedicata a Forattini, Fiorello non poteva non citare Amadeus che sembra il terzo presentatore dello show, tanto si parla di lui, anche se ovviamente non è mai presente.

Ufficio stampa - La Pennicanza

Così, se martedì 4 novembre è arrivato in studio il messaggio improbabile di Amadeus dopo il debutto de La Pennicanza in tv sul canale 202 del digitale terrestre, Fiorello ha voluto tirare una frecciatina all’amico che sul Nove conduce in prima serata la nuova stagione de La Corrida.

Arriva infatti puntuale il finto messaggio dell’AD Rai, Giampaolo Rossi: “So che non serve dirtelo… ma nella foga magari ti scappa: NON ricordare in onda che stasera Amadeus parte con La Corrida sul Nove, che su Canale 5 c’è l’omaggio a Pavarotti e su La7 Cazzullo parla del Papa e di Garibaldi”.

La Pennicanz, Biggio davanti alla casa di Pier Silvio Berlusconi

Spazio poi alla rubrica “A casa di…”. Biggio finge di essere in diretta da Milano: “Sono davanti alla casa di Pier Silvio Berlusconi. Come sospettavo niente nome sul campanello, questione di privacy… c’è scritto solo Toffanin!”.

Fiorello lo incita: “Ma entra pure, tanto a quest’ora Pier Silvio è in mensa Mediaset!”. Biggio descrive l’interno surreale: “È enorme, ci sono i cartelli stradali per orientarsi. E guardate… la donna delle pulizie: Maria De Filippi! Il pavimento è tutto in gettoni d’oro. C’è anche una libreria… ah no scusate, è la Mondadori! Com’è il bagno? Ce ne sono dodici. Ce n’è uno con un water che sembra quello di Cattelan: tutto d’oro! Tiri lo sciacquone e parte la sigla del TG1”.

Lo showman infine commenta la notizia del giorno: “Mamdani è il nuovo sindaco di New York: giovane, di sinistra e musulmano. Trump l’ha presa talmente bene che pare stia addestrando i Marines per attaccare New York! Ci vorrebbe un bel sindaco cristiano a Riad per far vedere che il mondo sta cambiando”.

