Addio a Giorgio Forattini, chi è la moglie Ilaria Cerrina Feroni

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Ansa Foto Ilaria Cerrina Feroni

Il vignettista Giorgio Forattini, noto come “re della satira”, è morto a 94 anni. Tra i protagonisti più apprezzati del giornalismo italiano per i suoi contenuti ironici e pungenti, il disegnatore si è spento “serenenamente nella sua casa milanese”. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Ilaria Cerrina Feroni, sua compagna da oltre 40 anni.

Chi è Ilaria Cerrina Feroni, la moglie di Giorgio Forattini

Ilaria Cerrina Feroni è la seconda moglie di Giorgio Forattini. Nata sulle colline pisane, proviene da una nobile famiglia toscana: il suo bisnonno era il pittore macchiaiolo Francesco Gioli. Dopo gli studi, intraprese una brillante carriera nel mondo dell’editoria italiana: da Emme a Rizzoli, la donna ha spesso ricordato di aver lavorato a stretto contatto con grandi intellettuali del calibro di Umberto Eco, Oriana Fallaci, Luca Goldoni e Giorgio Manganelli.

IPA

Proprio durante la sua parentesi professionale presso l’Arnoldo Mondadori Editore, Ilaria conobbe Giorgio Forattini: “Io curavo la promozione di un suo libro. C’era da organizzare una presentazione, ma lui era irrintracciabile. L’esatto contrario degli scrittori che ti assillano. Pensai che fosse particoralmente snob”, ha raccontato in un’intervista a Il Giornale. Quando lo incontrò a Venezia dovette ricredersi: “Era l’esatto contrario: gentile, timido. E poi quegli occhi. Fu un colpo di fulmine. Da allora ogni anno torniamo a Venezia per rifidanzarci”.

Quando Giorgio e Ilaria si innamorarono, entrambi avevano alle spalle una vita sentimentale turbolenta: Forattini, in particolare, aveva sofferto molto per la separazione dalla prima moglie e per non aver più potuto vedere i figli piccoli. L’amore di Ilaria è riuscita in parte a lenire le sue sofferenze: “Vivere con Giorgio è entusiasmante. Ieri come oggi. Nei tempi del super impegno professionale, lo chiamavo Isterix per come era sempre agitato, irascibile, pur rimanendo sempre dolce”, ha spiegato ancora la donna.

Anche nell’ultima fase della sua vita, Ilaria è stata al fianco del marito: “La salute è quella che è. Mi piacerebbe vederlo ancora disegnare qualcosa, ma ormai la sua testa è altrove. E il passato non torna. Forse è giusto così”, aveva spiegato sempre al Giornale.

Chi era Giorgio Forattini

Giorgio Forattini, giornalista e disegnatore, era conosciuto con il soprannome di “re della satira”. Le sue vignette di satira politica furono infatti le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e quotidiani. Dal 1973, per quasi mezzo secolo, i suoi disegni che hanno ironizzato su vizi e virtù di tanti protagonisti della politica sono apparsi su Paese Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Qn, L’Espresso e Panorama.

Tra gli olti 15mila disegni realizzati da Forattini, alcuni sono entrati di diritto nella storia del costume del Paese, ma non sono mancate polemiche e controversie: “L’ho spesso contestato, abbiamo litigato, ma lui non ha mai retrocesso di un millimetro. Qualche volta confesso che ho sperato, per quieto vivere, che rinunciasse o cambiasse qualche sua vignetta. Non lo ha mai fatto, sapendo di andare incontro a grossi problemi”, ha dichiarato ancora la moglie Ilaria Cerrina Feroni.

Le vignette dell’autore sono state successivamente raccolte in 55 libri da Mondadori, che hanno venduto più di tre milioni di copie.