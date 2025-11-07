Fiorello e Cremonini trasformano La Pennicanza. E all’improvviso chiama lui

Fiorello e Cesare Cremonini fanno uno show strabiliante che si trasforma in un evento mediatico. E arriva perfino la chiamata di Renzo Arbore

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello, Cesare Cremonini e Fabrizio Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Cesare Cremonini hanno mantenuto la promessa e nella puntata di oggi venerdì 7 novembre a La Pennicanza va in scena uno show di autentica improvvisazione. Il pubblico è in delirio e all’improvviso arriva in diretta una chiamata del tutto inaspettata che lascia tutti col fiato sospeso.

Fiorello e Cremonini, grande evento mediatico a La Pennicanza

Dopo l’annuncio bomba di Fiorello, Cesare Cremonini è arrivato in studio, accolto dallo showman e da Fabrizio Biggio, e La Pennicanza si è trasformata in uno show dalle performance altissime. Il cantante ha presentato La Santa Pennicanza, brano swing ispirato proprio al programma e al suo spirito giocoso, ironico e imprevedibile. E il momento di autentica improvvisazione si è trasformato in un evento mediatico di grande impatto: tutti nel parlano perché è stata pura magia, un vero e proprio caso da ricordare.

L’incontro tra Fiorello e Cremonini si è trasformato in un esperimento creativo dal vivo, culminato in una sorprendente performance sui tetti degli studi Rai di via Asiago a Roma. È lì che Cremonini ha presentato in anteprima il brano dedicato allo showman, nato quasi per gioco ma con un’intuizione precisa: restituire alla musica italiana quel legame tra comicità, cultura popolare e libertà espressiva che ha caratterizzato epoche d’oro del nostro intrattenimento, da Renzo Arbore a Renato Carosone.

Fiorello ha sottolineato come “dall’idea di un programma nasca un brano”, trasformando il momento in un esperimento creativo condiviso con Cremonini, tra ironia, ritmo e spontaneità. La Santa Pennicanza si muove tra swing e surrealtà, rievocando le atmosfere del teatro d’avanguardia e della scuola musicale napoletana, fino a intrecciarsi con lo spirito vivace e irriverente del programma di Rai Radio2.

Fiorello, la telefonata in diretta di Renzo Arbore

Fiorello e Cremonini hanno realizzato una cosa talmente unica che a sorpresa arriva in diretta la telefonata del re dello swing italiano, Renzo Arbore che si è complimentato con il cantante. “Cremonini ha fatto una bella canzone, una di quelle che potrei cantare anch’io! Mi sono divertito moltissimo con voi, vi seguo ogni pomeriggio. Grazie a voi per il divertimento che mi date”, ha detto Arbore.

Fiorello ha ringraziato: “Parole così sono il premio più bello per noi che facciamo questo mestiere”, seguito da Cremonini che ha concluso con affetto: “Ti voglio bene, Renzo!“.

Il brano, scritto e musicato da Cesare Cremonini, è prodotto dallo stesso artista con Alessandro De Crescenzo e registrato presso gli studi Fonoprint di Bologna, con un ensemble che rievoca le formazioni swing italiane: Daniele D’Alessandro (Clarinetto), Gabriele Polimeni (Tromba), Federico Pierantoni (Trombone), Alessia Tondo (una delle voci più importanti della scena legata alla world music italiana), Salvatore Cauteruccio (Fisarmonica), Matteo (Sax), Ballo Balestri (basso), Andrea Fontana (batteria), Alessandro de Crescenzo (produttore e chitarra).

La Pennicanza torna lunedì prossimo 10 novembre con Fiorello e Biggio su Rai Radio2 e il canale 202 del digitale terrestre alle 13.45.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!