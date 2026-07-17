Che fine ha fatto David Hasselhoff, mitico volto di Baywatch e Supercar

ANSA David Hasselhoff

L’affascinante bagnino che corre sulle spiagge dorate di Malibu col suo costume rosso. O ancora il bel tenebroso, vendicatore solitario, che combatte il crimine con la sua fedele auto parlante. Quell’uomo era ed è ancora David Hasselhoff, che il 17 luglio 2026 ha compiuto 74 anni. L’occasione perfetta per ripercorrere non solo la sua straordinaria carriera, ma anche la vita di un uomo che ha saputo affrontare sfide pubbliche e private dimostrando grande forza.

Il successo del mitico “Mitch Buchannon”

Nostalgia, portaci via. Pensare a David Hasselhoff inevitabilmente ci fa andare indietro nei ricordi. Per qualcuno è stato un mito dell’adolescenza (e non solo), altri certamente hanno avuto modo di conoscerlo più di recente. I suoi sono personaggi diventati iconici, nel vero senso della parola, e travalicano tempo e generazioni.

In un mondo nel quale le piattaforme streaming non erano neanche nei nostri pensieri, c’erano attori come lui capaci di diventare quasi parte della famiglia. Nelle case si accendeva il televisore, in quel giorno e a quel determinato orario, certi di trovare un nuovo episodio della propria serie preferita.

Il pubblico si è innamorato per la prima volta di David Hasselhoff all’inizio degli anni Ottanta con la serie cult Supercar (titolo originale Knight Rider), in cui l’attore interpreta l’iconico Michael Knight al fianco di K.I.T.T., l’auto dotata di intelligenza artificiale più famosa del piccolo schermo. Fu un successo planetario che lo consacrò immediatamente come sex symbol di quella generazione.

Ma il vero capolavoro, come attore ma anche come “uomo d’affari”, è arrivato con Baywatch. Non tutti sanno che, dopo la prima stagione, la rete NBC decise di cancellare lo show a causa dei bassi ascolti ma l’attore, convinto del potenziale della serie, compì un gesto audace: insieme ad altri soci ne acquistò i diritti, diventando il produttore esecutivo e rilanciandola. E aveva ragione: Baywatch è diventato lo show più visto nella storia della televisione, trasmesso in oltre 140 Paesi.

Cosa fa oggi?

Oggi, a 74 anni, David Hasselhoff sta affrontando una delle sue sfide più intime e personali: quella con il proprio corpo. Tra il 2025 e il 2026, la sua salute ha destato qualche preoccupazione tra i fan dopo essere stato visto su una carrozzina in aeroporto, poi intento a utilizzare un deambulatore per muoversi durante le sue uscite quotidiane a Los Angeles. Il suo portavoce ha rassicurato tutti, spiegando che l’attore si sta riprendendo da alcuni interventi di sostituzione protesica all’anca e al ginocchio.

Ma lo spirito del bagnino più famoso del mondo non si è minimamente spento. David Hasselhoff continua a fare fisioterapia e ad allenarsi, camminando tra le colline di Calabasas con l’aiuto di bastoncini da trekking, determinato a recuperare la piena mobilità. È anche tornato sul set, sia per il film Kung Fury 2 che per l’atteso reboot televisivo di Baywatch, le cui riprese si sono svolte nella prima parte del 2026.

I matrimoni e le adorate figlie

La vita sentimentale di David Hasselhoff è stata intensa e spesso burrascosa. Il primo matrimonio risale al 1984, quello con l’attrice Catherine Hickland, che aveva interpretato la sua fidanzata sul set di Supercar.

Nel 1989, dopo il divorzio, l’attore è convolato a nozze con Pamela Bach, splendida attrice che i fan di Baywatch ricordano per il ruolo di Kaye Morgan. Un’unione durata fino al 2006, conclusasi purtroppo con una dolorosa battaglia legale per gli alimenti e che ha trovato l’epilogo definitivo nel marzo 2025, con la morte di lei.

Le figlie Taylor-Ann e Hayley sono oggi la sua gioia più grande. In particolare, la secondogenita Hayley Hasselhoff è una modella curvy e attrice di successo, tra le più fervide sostenitrici della body positivity. Nel 2021 è diventata la prima modella plus-size a conquistare la prestigiosa copertina di Playboy in Germania, posando con orgoglio e sensualità e dimostrando che la bellezza non ha taglia.

L’amore per Hayley Roberts

L’ultimo capitolo della vita di David Hasselhoff porta il nome di Hayley Roberts. Il loro primo incontro risale al 2011, quando era giudice di Britain’s Got Talent e lei, commessa 31enne, gli si avvicinò semplicemente per chiedergli un autografo. L’attore accettò, ma a una condizione: che lei gli lasciasse il suo numero di telefono.

Da quel giorno non si sono più lasciati e il loro amore perdura, nonostante le critiche per la differenza d’età (quasi 30 anni). Hayley ha dichiarato che lui è un eterno ragazzino e che l’età, per loro, è solo un dettaglio. Dopo cinque romantiche proposte di nozze, nel luglio 2018 i due si sono sposati in Italia, nel Salento, circondati dagli affetti più cari.