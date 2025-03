Pamela Bach è morta, l’addio dell’ex marito David Hasselhoff e delle figlie a una “mamma orgogliosa”

Fonte: Getty Images Pamela Bach e David Hasselhoff

Dolore, amarezza, forse anche rabbia. Quando perdi una persona cara, con la quale hai condiviso i migliori anni della tua vita, il mondo sembra fermarsi dentro e fuori di te. Possono comprenderlo a fondo David Hasselhoff e le figlie Taylor e Hayley alla notizia della morte di Pamela Bach. Per il celebre protagonista di Baywatch è stata una moglie amatissima, per le due giovani donne era una madre amorevole.

Com’è morta Pamela Bach

Mentre il mondo piange l’assurda morte di Pamela Bach, David Hasselhoff e le sue figlie si sono chiusi nel proprio dolore. C’è chi lo affronta in modo plateale, chi preferisce condividerlo con chi gli sta attorno. Qualunque sia la modalità, è doveroso che venga rispettata ogni volontà delle persone coinvolte.

In questo caso, la privacy è a maggior ragione d’obbligo. Pamela Bach, che per Hasselhoff era stata moglie ma anche compagna di set in Baywatch, aveva soltanto 62 anni e non sarebbe morta per cause naturali bensì per una ferita d’arma da fuoco alla testa. E il medico legale di Los Angeles, città in cui viveva, ha dichiarato che si tratta di suicidio.

A dare la notizia per primo è stato il portale TMZ, che ha sottolineato quanto la famiglia dell’attrice fosse preoccupata per non aver avuto più sue notizie. È per tale ragione che sarebbero tutti corsi a cercarla, e per la stessa che avrebbero scoperto una realtà totalmente inaspettata, oltre che devastante.

Nessun commento da parte di David Hasselhoff ma un suo rappresentante ha rilasciato una dichiarazione mediante People, da parte sua e delle figlie: “La nostra famiglia è profondamente addolorata per la recente scomparsa di Pamela Hasselhoff. Siamo grati per l’ondata di amore e supporto dimostrata in questo momento difficile, ma chiediamo gentilmente la privacy mentre soffriamo e attraversiamo questo periodo difficile”.

A parlare è stata anche Sharon Kelly, sua agente e amica ormai da anni: “Sono sotto shock e sto ancora elaborando la perdita della mia cara cliente Pamela Bach-Hasselhoff. Pamela era una ‘forza della natura’… Ci mancherà – ha detto a TMZ -. Il mio cuore è con la sua famiglia, le sue bellissime figlie e la nipote di cui Pamela si entusiasma costantemente e che ama così tanto. Pamela parlava spesso di quanto fosse orgogliosa di entrambe le figlie e di ciò in cui erano sbocciate. Era una ‘mamma orgogliosa’!”

L’amore tra Pamela Bach e David Hasselhoff

Il primo incontro tra Pamela Bach e David Hasselhoff è avvenuto sul set di Supercar, la leggendaria serie televisiva che ha consacrato l’attore come uno dei più amati volti televisivi degli anni Ottanta. Dopo la coppia si è ritrovata di nuovo insieme, stavolta sul set di Baywatch, altra serie cult di cui Hasselhoff è stato amatissimo protagonista.

Fonte: IPA

Il matrimonio si è celebrato nel 1989 e quegli anni sono stati felici per la Bach, che nel frattempo ha preso il cognome del marito. Un amore da cui sono nate due figlie, prima Taylor Ann nel 1990 e poi Hayley Amber nel 1992. Quest’ultima oggi è nota per essere una modella curvy, ma entrambe hanno seguito la passione di mamma e papà, studiando recitazione e ricoprendo alcuni ruoli per la televisione.

Il 2006 è stato l’anno in cui tutto è cambiato. David Hasselhoff ha chiesto il divorzio da Pamela Bach e il percorso di separazione è stato tutt’altro che idilliaco, tra accuse di violenza domestica e i problemi di alcolismo di lui. Alla fine le loro strade si sono divise definitivamente ma tra i due, nonostante tutto, è rimasto un rapporto di rispetto reciproco: “L’ho sempre amato e lo amerò sempre, e provo amore e compassione per lui. È un giorno molto, molto triste, ma un giorno per andare avanti”, aveva detto la Bach all’Associated Press a ridosso del divorzio.