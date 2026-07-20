Damiano David e Dove Cameron fanno un altro passo verso il sì: le pubblicazioni di matrimonio alimentano l'attesa per le nozze

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IPA Damiano David e Dove Cameron, le pubblicazioni di nozze

In un’estate scandita da matrimoni vip che continuano a farci sognare, c’è una cerimonia che tutti aspettano con grande trepidazione: quella di Damiano David e Dove Cameron.

Insieme dal 2023, i due avevano annunciato all’inizio dell’anno di essere pronti a convolare a nozze. Ora è arrivato anche un importante passo formale: a Roma sono comparse le pubblicazioni di matrimonio, che li avvicinano ufficialmente al giorno del loro sì.

Damiano David e Dove Cameron, le pubblicazioni prima delle nozze

Le pubblicazioni di matrimonio comparse al Comune di Roma confermano quello che i fan sospettavano ormai da mesi: il conto alla rovescia per il sì di Damiano David e Dove Cameron è ufficialmente iniziato. La coppia ha compiuto anche il passaggio burocratico prima delle nozze, alimentando l’attesa per quello che si preannuncia come uno dei matrimoni più seguiti dell’anno.

Del resto, la loro storia sembra uscita da un film. Da una parte la rockstar italiana che dopo aver conquistato il mondo con i Måneskin, è diventata uno dei volti più richiesti della musica internazionale. Dall’altra l’ex stellina Disney, oggi attrice e cantante affermata.

Ogni red carpet è diventato l’occasione per rubare la scena con look ricercati, sguardi complici e una naturale intesa che ha fatto innamorare i fan.

E se per mesi il loro futuro è rimasto avvolto nel mistero, a gennaio è arrivato un indizio difficile da ignorare: una foto insieme, il maxi anello al dito di Dove Cameron e una frase che oggi suona quasi come una promessa: “Sarà un anno bellissimo”.

Adesso quella promessa sembra prendere forma. Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, il matrimonio dovrebbe essere celebrato a settembre proprio in Italia.

Inizialmente in tanti avevano pensato che i due avrebbero scelto la Sicilia, complice una fuga d’amore a Taormina. Le ultime voci, invece, parlano della Toscana: in ogni caso, una cornice tutta italiana che riporterebbe Damiano a casa proprio nel giorno più importante della sua vita.

La storia d’amore tra Damiano David e Dove Cameron

Quando i primi rumors hanno iniziato a circolare, nell’autunno del 2023, in pochi avrebbero immaginato che quella tra Damiano David e Dove Cameron sarebbe diventata una delle storie d’amore più seguite dello showbiz internazionale.

La coppia ha scelto fin dall’inizio di proteggere il proprio rapporto concedendo pochissimo alla curiosità del pubblico. Niente dichiarazioni plateali, ma apparizioni insieme e red carpet in cui la complicità ha sempre parlato più delle parole.

Pur dividendosi tra Europa e Stati Uniti per i tanti impegni di lavoro, Damiano e Dove Cameron hanno spesso trovato il modo di sostenersi a vicenda, accompagnandosi nelle occasioni più importanti delle rispettive carriere. Lei è stata al suo fianco durante il debutto del progetto da solista del cantante, mentre lui non ha mai nascosto l’ammirazione per il percorso artistico dell’attrice e cantante americana.

Forse è anche questo equilibrio ad aver convinto la coppia a fare il grande passo. E se fino a pochi mesi fa l’imminente matrimonio in Italia sembrava soltanto un’indiscrezione, oggi le pubblicazioni firmate a Roma regalano una bellissima novità.