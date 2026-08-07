Dove Cameron in Italia, inizia il countdown per le nozze con Damiano David

IPA Dove Cameron

Ormai manca davvero poco alle nozze di Dove Cameron e Damiano David, previste (ma sono solo indiscrezioni) a settembre in Toscana. La cantante ha già raggiunto l’Italia con le amiche, e da Milano posta su Instagram le foto della loro vacanza spensierata prima del sì. Il racconto è quello di passeggiate in città, lo shopping e le cene gourmet, ma soprattutto di felicità alle stelle: “Amo tantissimo i miei amici, amo essere viva” scrive lei.

Dove Cameron a Milano, il racconto social

Su Piazza Duomo batte il sole a picco, ma questo non scoraggia Dove Cameron e le sue amiche che si mettono in posa e improvvisano passi di danza. L’ex star Diseny ha scelto un look leggero ma ricercato, con gonna scura top chiaro dalle maniche svolazzanti.

Per la sera sceglie un tubino bianco, iniziando così a entrare nel mood bridal. Lei e una delle amiche, come lei prossima alle nozze, si divertono a sfoggiare i rispettivi anelli di fidanzamento. A proposito del momento in cui l’ha ricevuto da Damiano David insieme alla proposta, Dove ha raccontato a Jimmy Fallon: “Stavamo preparando le valigie per un viaggio. Indossavo una maxi t-shirt, avevo i capelli bagnati e non ero truccata. A un certo punto l’ho visto guardarmi in un modo particolare e ho capito subito cosa stava per succedere”.

Le risate, l’allegria, le serate al bowling e lo shopping di lusso sono gli ingredienti che condiscono i suoi ultimi giorni da nubile, mentre il countdown per il matrimonio è già iniziato. Ma Dove, in questi giorni che precedono il sì, ha saputo unire l’utile al dilettevole e ha approfittato per piazzare anche qualche impegno di lavoro. A Capena, nel Lazio, ha girato il suo ultimo videoclip, partecipando alle riprese insieme a Damiano. La Pro Loco del borgo ha pubblicato un post, mostrando i due futuri sposi tra i vicoli.

Quello che sappiamo sulle nozze italiane di Dove Cameron e Damiano David

Sono giorni pienissimi per Damiano David e Dove Cameron, che tra lavoro e vacanze stanno anche organizzando in gran segreto il loro matrimonio. Sull’evento è trapelato ben poco, ma quello che sappiamo è che dovrebbe essere a fine settembre in una tenuta Toscana. A luglio sono state affisse la pubblicazioni a Roma: ultimo adempimento burocratico prima di diventare marito e moglie.

In molti si chiedono se alle nozze saranno presenti anche gli altri componenti dei Maneskin, e la verità è che non ci sono conferme. Pare però quasi certo che ci sarà Victoria, nonostante le voci circolate su qualche attrito tra lei e la futura sposa. Anche Thomas Raggi e Ethan Torchio dovrebbero essere tra gli ospiti, e i ben informati dicono che le loro stanze siano già prenotate nella location dell’evento. Del resto, i cinque componenti della band che ha vinto Sanremo nel 2021 hanno sempre tenuto a precisare che tra loro non c’è mai stato nessun litigio, anche se da qualche tempo a questa parte ognuno di loro sta portando avanti la propria carriera da solista. E chissà che durante la cerimonia non stupiscano tutti con una reunion, magari con un feat proprio con Dove Cameron.