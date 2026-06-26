Damiano David e Dove Cameron verso le nozze, il matrimonio in Toscana alla fine dell’estate

Damiano David e Dove Cameron sarebbero pronti a sposarsi in Toscana. E ci sarebbe anche la data: l'indiscrezione

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IPA Damiano David e Dove Cameron

I fan di tutto il mondo hanno già iniziato a sognare. Tra le moltissime unioni celebri pronte a essere celebrate in questa stagione, il matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron è di certo uno dei più glamour, ma anche tra i più blindati in assoluto. Nonostante la planetaria popolarità del frontman dei Maneskin e dell’artista statunitense, la coppia è riuscita a mantenere un alone di assoluta riservatezza intorno ai dettagli del grande giorno.

Dall’anello social all’indizio sull’Italia

La notizia del loro futuro comune era diventata ufficiale all’inizio dell’anno attraverso un romantico scatto condiviso su Instagram. In quell’occasione, un’immagine ravvicinata mostrava la coppia complice mentre metteva in bella mostra un sontuoso anello di fidanzamento. Quel post conteneva un’unica, preziosa certezza: il sì sarebbe arrivato entro l’anno.

I primi reali dettagli sullo svolgimento della cerimonia sono emersi solo successivamente, quando la stessa attrice e cantante americana ha confessato la volontà di sposarsi in Italia. Una scelta dettata dal desiderio di favorire la numerosissima famiglia del cantante romano, permettendo a tutti i suoi cari di prendere parte ai festeggiamenti senza affrontare lunghi spostamenti oceanici.

Il depistaggio in Sicilia e la scelta della Toscana

Inizialmente le indiscrezioni avevano puntato i riflettori sulla Sicilia. Un avvistamento della coppia durante un fine settimana a Taormina aveva alimentato le voci di un possibile sopralluogo per il banchetto nuziale, ma i successivi sviluppi hanno rimescolato le carte in tavola.

Secondo quanto rivelato da Vanity Fair, la vera cornice del matrimonio non saranno le spiagge siciliane, bensì le romantiche atmosfere della Toscana. Sebbene la struttura esatta rimanga ancora segreta, le colline toscane rappresentano la via di mezzo ideale: un panorama da favola per incantare gli ospiti americani e una meta facilmente raggiungibile per l’ampia cerchia di parenti di Damiano David in arrivo da Roma. Ma niente è ancora certo, perché tutto rimane nel perimetro strettissimo delle indiscrezioni.

A raccontare che si sarebbero sposati in Italia era stata proprio lei: “Lui è di Roma. Quindi stiamo progettando di sposarci in Italia, che per me sarà come un destination wedding, ma per lui è un matrimonio locale”. E sull’abito, aveva svelato:”Dovrò trovare un modo per disegnare un abito che rispecchi appieno la mia personalità. Credo che sarebbe sbagliato da parte mia esagerare in entrambi i casi. Il tuo matrimonio dovrebbe essere incentrato su di te, sai? Non mi sento obbligata a rispettare un’idea specifica di come dovrebbe essere un matrimonio, ma questo non significa che alcuni dettagli non sembreranno tradizionali. Semplicemente non ci penso”.

La data del sì a fine settembre

Oltre alla regione, i bene informati hanno svelato anche il periodo prescelto per lo scambio delle promesse. I due artisti avrebbero optato per la fine di settembre, sfruttando la quiete e i colori suggestivi che la campagna toscana regala al termine della stagione estiva.

Per gli appassionati di cronaca rosa e per i tantissimi sostenitori della coppia si preannuncia un evento da favola e come potrebbe essere diversamente? Intanto, i neosposi mantengono il più stretto riserbo sulla questione, come del resto hanno fatto fin dall’inizio della loro relazione. A questo punto, non resta che aspettare le prossime settimane per capire se e come si svolgerà l’evento più atteso dell’estate.