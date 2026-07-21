Data, luogo e primi dettagli: Damiano David e Dove Cameron si sposano a fine settembre in Toscana. Ecco tutto quello che sappiamo sulle nozze

IPA Dove Cameron e Damiano David

Per i fan c’è un matrimonio da sognare, e per i diretti interessati delle nozze da organizzare. E che nozze: quelle tra Damiano David, voce e frontman dei Maneskin, e la fidanzata Dove Cameron, cantante e attrice cresciuta nella scuderia Disney. Un amore che ora si prepara a coronarsi. Le indiscrezioni si rincorrono da mesi, ma qualche tassello importante ha finalmente trovato conferma. Ecco allora tutto ciò che sappiamo (per ora).

Dove si sposano Damiano David e Dove Cameron

Nei giorni scorsi, al Comune di Roma sono comparse le pubblicazioni di matrimonio della coppia, il passaggio burocratico che precede il fatidico sì. Un dettaglio ha reso ufficiale ciò che ormai era nell’aria: i due stanno per convolare a nozze, e manca davvero poco.

Sulla data, le voci convergono su un periodo preciso. Il grande giorno dovrebbe tenersi alla fine di settembre, dunque a stretto giro dalla comparsa dei documenti. Sul luogo, invece, c’è stata una piccola novità. Perché nei mesi scorsi, complice una fuga d’amore della coppia a Taormina, in molti avevano dato per scontato un ricevimento in grande stile tra i fasti della Sicilia (come hanno fatto Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, novelli sposi al Castello Xirumi Serravalle a Lentini). E invece no. Secondo le ultime rivelazioni, la scelta sarebbe ricaduta sulla Toscana.

Una decisione che ha una sua logica, essendo un ottimo punto di incontro: affascinante per i parenti di Dove in arrivo dagli Stati Uniti, ma anche comoda da raggiungere per l’imponente schiera di familiari del cantante. Anche perché, stando a quanto svelato dalla stessa attrice, Damiano avrebbe tantissimi cugini, quindi la lista degli invitati sarà piuttosto lunga. Non a caso, la sposa ha scherzato sul fatto che per lei sarà un “destination wedding”, mentre per lui, romano doc, si tratterà di un evento in “casa”.

Dall’incontro ai preparativi: cosa ha raccontato Dove

Damiano David e Dove Cameron si sono conosciuti nel 2022, agli MTV Video Music Awards, ma il debutto ufficiale come coppia è arrivato all’inizio del 2024, con un bacio sul red carpet, prima della convivenza e di una relazione ormai a prova di riflettori. Il momento clou, poi, il 3 gennaio di quest’anno, quando è stato lo stesso Damiano ad annunciare al mondo la volontà di dirsi “sì”.

Sui social ha condiviso uno scatto di coppia, con un anello vistoso al dito di lei, accompagnato da una promessa: “Sarà un anno bellissimo”. Dal canto suo, Dove ha raccontato più volte la sua emozione, confessando di non aver mai davvero pianificato di sposarsi e di sentirsi ora come tornata bambina, travolta da qualcosa che non aveva messo in conto. Persino la proposta, ha rivelato, l’ha colta totalmente alla sprovvista, mentre era struccata e in pigiama.

Anche sull’abito ha le idee piuttosto chiare, o meglio, ha deciso di non averne di rigide. Ha spiegato di voler indossare qualcosa che rispecchi davvero la sua personalità, senza sentirsi vincolata a un’idea preconfezionata di come debba essere un matrimonio. Perché il giorno delle nozze, a suo dire, dovrebbe ruotare attorno agli sposi e a nessun altro. Certo, qualche elemento tradizionale ci sarà, ma senza forzature.