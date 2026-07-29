Damiano e Dove: vacanze in Puglia pre matrimonio tra amici e karaoke

Il cantante e la futura sposa si rilassano con amici e famigliari in una masseria in valle d'Itria E il karaoke sulle note di Califano diventa virale

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La calda estate vip, tra fughe d’amore e reunion inaspettate

Tra i matrimoni vip più attesi e strombazzati dello showbiz c’è senza dubbio quello tra Damiano David e l’attrice americana Dove Cameron, previsto per settembre. E in attesa delle nozze tanto attese, tra indiscrezioni e rivelazioni, la coppia si è regalata una vacanza, tra amici e famigliari, nell’amata Puglia.

Come già lo scorso anno, infatti, Damiano e Dove sono tornati ospiti in una masseria in provincia di Fasano, nel cuore della splendida Valle d’Itria,  la Anticalama, immersa nella natura tra ulivi millenari. Damiano è molto legato alla regione, terra d’origine di sua mamma, che è nata a  Maruggio, in provincia di Taranto.

La coppia conferma quindi la preferenza per vacanze più semplici e “rustiche” rispetto a tanti altri vip, paparazzati su yatch o resort da migliaia di euro a notte.  E le foto e i video delle loro serate tra amici e risate sono diventati virali: in particolare quello del karaoke di Damiano insieme al fratello Jacopo sulle note di Califano, Tutto il resto è noia, all’interno del ristorante locale “Vieni a casa ca ti cucino”.

Il matrimonio tra Damiano e Dove si terrà verso la fine di settembre 2026. In questo caso, però, la meta scelta non dovrebbe essere la Puglia, ma la Toscana. Intanto, la coppia si gode il mare pugliese, tra relax, nuotate e cene in compagnia. Belli come il sole e felicemente innamorati.

Damiano e Dove: vacanze in Puglia pre matrimonio tra amici e karaoke
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Damiano David e Dove Cameron
Damiano David Dove CameronStar e Vip