Chi è Barbara Boncompagni, la figlia “adottiva” di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, gli amori e la carriera dell’icona della tv italiana

Un dolore profondo, quello provato da Barbara Boncompagni, per colei che ha considerato una madre. La scomparsa di Raffaella Carrà ha sconvolto l’Italia ma anche coloro che le sono stati vicini in questa lunga vita fatta d’arte ma anche d’amore.

L’artista romagnola ha avuto due grandi amori: Sergio Japino e Gianni Boncompagni, scomparso nel 2017. Barbara è proprio la figlia di quest’ultimo, legato a Raffaella per molti anni, ed ha amato talmente tanto la compagna di suo padre da considerarla una madre.

Per suo volere, Raffaella non aveva voluto avere figli per dare spazio alla carriera. In età più matura, aveva deciso di provare a diventare madre ma la natura non è stata clemente, impedendole di concepire un bambino. Si è perciò dedicata alle adozioni a distanza, che ha sentito in maniera molto profonda.

Quando Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni decidono di vivere insieme, Barbara ha solo 5 anni ma si ricorda bene di quel momento, come ha dichiarato a Corriere: “Me la ricordo come Mary Poppins, Dentro casa un ciclone. Papà era un uomo che vive da solo con tre figlie e si può immaginare in che stato abbia trovato la casa Raffaella quando venne a vivere da noi. Io ero la più piccola e per tutte noi fu come una mamma. Avevamo in comune anche il fatto che lei da bambina era stata abbandonata dal padre, noi dalla madre”.

Tante le cose in comune tra Barbara e Raffaella, ma ce n’è uno in particolare che le ha unite in maniera indissolubile. La Carrà, infatti, era stata abbandonata dal padre, mentre la figlia di Boncompagni ha dovuto fare a meno della madre. Questo dolore le ha rese simili, tanto che Barbara è considerata quasi una figlioccia di Raffaella. L’artista le è stata vicina anche dopo la fine dell’amore con suo padre, anche in campo professionale, con diversi consigli per migliorare i suoi programmi televisivi.

Barbara Boncompagni è nata in Svezia il 26 aprile del 1963. Figlia di Gianni e di una nobile svedese, arriva a Roma ad appena un anno insieme al padre e alle due sorelle maggiori. I suoi genitori divorziano nel 1964 e Barbara cresce con il solo riferimento paterno, che aveva ottenuto l’affidamento esclusivo e la patria potestà delle tre figlie.

Inoltre, è mamma di due figli – Mattia e Brando – oltre a essere un punto di riferimento nel dietro le quinte di diversi programmi televisivi. Il suo debutto risale al 1980 in Drim, condotto dal padre su Rai2. In quell’occasione, si occupò della sigla dello show poiché profondamente appassionata di canto. Il brano – Con I Piedi All’Insù – è stato anche trasformato in un singolo. Successivamente, ha partecipato al Festival di Sanremo in Notte e Giorno ma è stata anche vocalist e autrice di Non è la Rai, programma cult ideato proprio dal padre Gianni. Firma anche La Posta del Cuore su Rai1, Paint Your Life su Real Time e del recente Canzone Segreta con Serena Rossi.