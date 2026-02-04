Barbara D’Urso inedita con Paola Iezzi, il duetto “animalier” con Ambra Angiolini

Barbara D'Urso non si ferma e in un locale di Milano si scatena con Paola Iezzi e Ambra Angiolini

IPA Barbara D'Urso

Balli scatenati, canzoni e giochi: c’è tutto questo e molto altro nella serata che Barbara D’Urso ha trascorso insieme a Paola Iezzi e Ambra Angiolini. Le tre donne, artiste a tutto tondo e amiche, si sono ritrovate in un locale di Milano in occasione dell’evento Iezzi We Can, organizzato dall’ex giudice di X Factor.

Barbara D’Urso scatenata con Paola Iezzi e Ambra Angiolini

Inaspettata e travolgente, Barbara D’Urso ha stupito tutti con una performance sorprendente accanto a Paola Iezzi e Ambra Angiolini, infiammando Instagram con foto e video di una serata fuori dagli schemi. È successo durante il concerto Iezzi We Can, andato in scena a Milano, un evento pensato come una vera e propria festa musicale capace di unire linguaggi e mondi apparentemente lontani.

Paola Iezzi ha voluto trasformare il palco in uno spazio libero e ironico, invitando amici e artisti a condividere momenti speciali. Tra gli ospiti più chiacchierati della serata proprio Barbara D’Urso, protagonista di un’esibizione che ha mostrato un lato inedito e spiazzante della conduttrice. A rendere il tutto ancora più iconico la presenza di Ambra Angiolini, complice perfetta di un duetto pieno di energia e talento.

Reduce dal successo di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso è particolarmente attiva sui social, dove posta foto e video che raccontano le sue giornate, fatte di allenamenti, nuovi progetti, ma anche di serate con le amiche. Negli scatti postati su Instagram, la conduttrice indossa un abito animalier e sorride sul palco accanto a Paola Iezzi.

“Metti una sera insieme: Paola… Ambra… Barbara… – ha commentato -. Quindi: Furore! T’appartengo! Dolceamaro! La macchina della verità dell’Alabama! E varie buste Choc Gold Platinum”.

La rinascita di Barbara D’Urso dall’addio a Mediaset al futuro in Rai

Dopo l’addio a Mediaset, che ha segnato la fine di una lunga stagione televisiva, la conduttrice ha scelto di rallentare, osservare e ripartire da sé. Niente clamore o dichiarazioni roboanti, ma un ritorno graduale, fatto di piccoli segnali e nuove sfumature. La partecipazione a Ballando con le Stelle ha rappresentato uno di questi momenti chiave. Un debutto in Rai che l’ha mostrata in una veste inedita, lontana dai ruoli che l’hanno definita per anni, più autentica, fragile e sorprendentemente leggera.

Un passaggio che ha permesso al pubblico di riscoprirla, forse per la prima volta, sotto una luce diversa. Oggi Barbara sembra vivere una vera e propria rinascita, fatta di libertà e sperimentazione, come dimostra anche la recente apparizione sul palco con Paola Iezzi e Ambra Angiolini. Intanto il futuro resta aperto. Le voci su nuovi progetti in Rai si rincorrono. Dopo al fine dello show di Milly Carlucci infatti si era parlato di un posto in Rai per Barbara D’Urso alla guida di Surprise Surprise, programma ispirato al Carramba di Raffaella Carrà.

Un sogno che, almeno per ora, si sarebbe parzialmente interrotto. L’azienda di viale Mazzini infatti avrebbe frenato riguardo la trasmissione, come riportato da Dagospia. Mentre secondo Fabrizio Corona la D’Urso si sarebbe trovata a dover fare i conti con un veto imposto dai vertici di Mediaset nei suoi confronti, non solo nell’azienda del Biscione, ma anche in Rai.