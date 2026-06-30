Diana-Destino di una Principessa, arriva in tv il documentario sulle ultime 24 ore

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Ufficio Stampa Sky Diana-Destino di una Principessa

Sono trascorsi quasi trent’anni dalla morte di Lady Diana, ma quel 31 agosto 1997 continua a rappresentare una delle date più dolorose della storia contemporanea del Regno Unito. Non solo per la scomparsa della Principessa del Galles, ma per il modo in cui quell’evento cambiò il rapporto tra la monarchia, i media e l’opinione pubblica.

È proprio da questa prospettiva che prende forma Diana-Destino di una Principessa, il documentario in prima visione mercoledì 1° luglio alle 21.15 su Sky Documentaries, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Realizzato in occasione del 65° anniversario della nascita di Diana Spencer, l’opera sceglie di non concentrarsi sull’incidente avvenuto nel Tunnel de l’Alma di Parigi, ma sulle ventiquattro ore che seguirono la tragedia.

Un arco temporale breve ma decisivo, durante il quale il dolore privato si trasformò rapidamente in un evento mondiale, costringendo la Corona britannica ad affrontare una delle crisi più profonde della sua storia recente.

Quasi trent’anni fa la morte della Principessa Diana

La mattina del 31 agosto 1997 il mondo si risvegliò con una notizia destinata a segnare un’intera generazione. Lady Diana era morta in seguito alle ferite riportate nell’incidente automobilistico avvenuto poche ore prima a Parigi. Iniziò così una giornata convulsa, durante la quale milioni di persone rimasero davanti ai televisori seguendo in tempo reale gli sviluppi della vicenda.

Il documentario di Sky ricostruisce quei momenti attraverso una ricca selezione di filmati d’archivio e servizi giornalistici dell’epoca, mostrando come la tragedia si trasformò rapidamente in un lutto collettivo. Le immagini raccontano il ritorno della salma nel Regno Unito, accolta da una folla già radunata lungo il percorso dall’aeroporto fino a Buckingham Palace, mentre davanti alla residenza reale iniziavano ad accumularsi migliaia di mazzi di fiori, lettere e messaggi lasciati da cittadini comuni.

Nel frattempo, all’interno delle istituzioni, ogni decisione doveva essere presa nel giro di poche ore. La famiglia reale si trovava nella residenza scozzese di Balmoral, dove cercava di proteggere William e Harry, allora adolescenti, dall’enorme pressione mediatica. Contemporaneamente il governo britannico era chiamato a gestire una situazione senza precedenti, definendo il protocollo istituzionale, la comunicazione ufficiale e l’organizzazione delle giornate di lutto nazionale.

Fu proprio in quelle ore che l’allora primo ministro Tony Blair pronunciò la definizione destinata a entrare nella storia: la principessa del popolo, un’espressione che sintetizzava il rapporto unico costruito da Diana con milioni di persone in tutto il mondo.

Diana-Destino di una Principessa, il documentario su Sky

Più che ricostruire la cronaca dell’incidente, Diana-Destino di una Principessa sceglie di raccontare il complesso lavoro che si svolse dietro le quinte nelle ore immediatamente successive alla morte della Principessa.

Attraverso interviste esclusive a giornalisti, collaboratori della Casa Reale e testimoni diretti, il documentario ricostruisce il clima di tensione che accompagnò ogni scelta. Tra le testimonianze spicca quella di Graham Laurie, il pilota incaricato di accompagnare l’allora Principe Carlo a Parigi per riportare il corpo di Diana in patria.

A offrire ulteriori chiavi di lettura sono anche la biografa Tina Brown e i giornalisti Dickie Arbiter e Ian Hislop, che analizzano le difficoltà affrontate dalla monarchia nel rispondere a una pressione mediatica senza precedenti.

Emergono così i dubbi, le incertezze e le decisioni prese in un momento in cui ogni gesto della famiglia reale veniva osservato e giudicato dall’opinione pubblica internazionale. Il progetto mostra come quelle ventiquattro ore abbiano segnato una svolta non solo nella gestione della comunicazione della Corona, ma anche nella percezione stessa della monarchia britannica.