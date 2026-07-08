Lady Diana, la villa della celebre lite con Camilla è in vendita

Dopo la morte di Lady Annabel Goldsmith, finisce sul mercato Ormeley Lodge, la dimora che ospitò il celebre faccia a faccia tra Lady Diana e la rivale Camilla

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Getty Images Lady Diana

Una dimora elegante immersa nel verde del sud-ovest di Londra torna al centro dell’attenzione. Ormeley Lodge, storica residenza appartenuta a Lady Annabel Goldsmith, è stata messa in vendita per 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro, pochi mesi dopo la scomparsa della proprietaria, avvenuta nell’ottobre scorso all’età di 91 anni.

La villa, considerata una delle residenze private più prestigiose della capitale britannica, non è nota soltanto per il suo valore immobiliare. Tra le sue mura si consumò infatti uno degli episodi più significativi della crisi matrimoniale tra Lady Diana e l’allora Principe Carlo: il celebre faccia a faccia tra la Principessa del Galles e Camilla Parker Bowles.

La festa del 1989 e il confronto tra Diana e Camilla

L’episodio risale al 1989, durante la festa organizzata da Lady Annabel Goldsmith per celebrare il quarantesimo compleanno di Annabel Elliot, sorella dell’attuale Regina Camilla.

La presenza di Diana tra gli invitati sorprese molti degli ospiti. La Principessa, infatti, evitava abitualmente gli eventi ai quali era presente anche Camilla, con la quale il rapporto era ormai profondamente compromesso.

Secondo quanto raccontò anni dopo la stessa Lady Annabel, la tensione era palpabile fin dall’inizio della serata. Camilla avrebbe manifestato il proprio disagio già prima dell’arrivo della rivale in amore.

Il momento destinato a entrare nella storia della monarchia britannica arrivò quando Diana, accortasi dell’assenza del marito, iniziò a cercarlo all’interno della villa. Lo trovò al piano inferiore mentre conversava proprio con Camilla. A quel punto chiese di poter parlare con lei in privato.

Stando alle ricostruzioni più accreditate, Diana avrebbe affrontato direttamente la rivale: “So benissimo cosa sta succedendo. Non trattarmi come un’idiota“. Camilla avrebbe replicato ricordandole che aveva già tutto ciò che una donna potesse desiderare. Ma Lady D. fu irremovibile: “Amo mio marito”.

Quel breve dialogo è stato negli anni ricostruito in libri, documentari e serie televisive, diventando uno dei momenti più emblematici della crisi che avrebbe portato alla definitiva rottura tra Carlo e Diana.

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Una residenza simbolo della storia della famiglia reale

Ormeley Lodge era stata acquistata negli anni Settanta da Sir James Goldsmith, imprenditore e finanziere britannico, marito di Lady Annabel. Circondata da ampi giardini recintati, la proprietà comprende una residenza in stile georgiano, un campo da tennis, una piscina e numerosi spazi verdi che ne hanno fatto per decenni uno dei rifugi privati della famiglia Goldsmith.

Dopo la morte di Lady Annabel, i figli hanno deciso di mettere l’immobile sul mercato. Ben Goldsmith ha spiegato al Daily Mail che la famiglia conserva un legame profondo con quella casa: “Ormeley è stata la nostra dimora del cuore per tutta la vita. Ora è arrivato il momento di affidarla a un’altra famiglia”.

Con la vendita della proprietà non cambia soltanto il destino di una delle residenze più prestigiose di Londra. Si chiude anche un capitolo della storia recente della monarchia britannica, legato a uno dei momenti più delicati della vita di Lady Diana. Ancora oggi, a quasi quarant’anni di distanza, quella villa continua a evocare una delle scene più ricordate di uno dei triangoli amorosi più famosi di sempre.