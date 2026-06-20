Affari Tuoi, Stefano De Martino “sbaglia” il mantra. Puntata disastrosa

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IPA Stefano De Martino conduce "Affari Tuoi"

Dopo qualche giorno di stop per lasciare spazio alle partite dei Mondiali 2026, sabato 20 giugno Stefano De Martino è tornato nella programmazione serale di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi.

A sfidare la sorte è stata Sara, concorrente della Liguria che ha affrontato la partita con il pacco numero 8. Quella della pacchista è una partita che passa rapidamente dall’entusiasmo ai dubbi.

Dopo un inizio festeggiato da tutto lo studio, la concorrente si trova a fare i conti con l’uscita dei premi più importanti, un mantra che stavolta non porta fortuna e una lunga serie di cambi che finiscono per indirizzare il corso della serata.

“Affari Tuoi”, il mantra di Stefano De Martino non funziona

L’avventura di Sara prende il via nel migliore dei modi. Il primo pacco aperto contiene infatti 0 euro e in studio parte subito la festa: i pacchisti si lasciano andare al consueto balletto insieme a Stefano De Martino e Herbert Ballerina. L’entusiasmo è alle stelle e tutto sembra lasciare spazio alle migliori aspettative.

L’atmosfera cambia però nel giro di poche chiamate. Sul tabellone iniziano a sparire alcune delle cifre più importanti, tra cui 15mila e 200mila euro, mentre anche il pacco nero porta via altri 20mila euro. Un susseguirsi di eliminazioni che riduce progressivamente le possibilità a disposizione della concorrente.

Il primo contatto con il Dottore arriva attraverso una proposta di cambio, che Sara sceglie di rifiutare senza particolari esitazioni. Poco dopo, però, la partita perde altri pezzi importanti: escono infatti i 300mila euro, il premio più alto ancora in gioco, seguiti dai 30mila euro. Un passaggio che rende il percorso decisamente più complesso rispetto a quanto lasciavano immaginare i primi minuti della serata.

A quel punto il Dottore mette sul tavolo un’offerta da 15mila euro per chiudere la partita. Sara e il fratello Davide, al suo fianco durante l’esperienza, preferiscono però continuare e affidarsi ancora al tabellone.

La speranza di invertire la rotta passa anche dal celebre mantra di Stefano De Martino, spesso invocato dai concorrenti nei momenti più delicati.

Sara decide di affidarsi proprio a quel piccolo rito diventato ormai una tradizione del programma, ma questa volta la magia sembra non fare effetto. “Non tutte le ciambelle escono al cioccolato” dice Herbert, mentre dal tabellone scompaiono anche i 75mila euro, rendendo la rincorsa sempre più difficile.

Sara si affida ai cambi del Dottore in una partita disastrosa

Quando la partita entra nella sua fase più delicata, il Dottore torna a puntare sui cambi di pacco. Dopo aver rifiutato diverse proposte nel corso della serata, Sara decide questa volta di percorrere una strada diversa e accetta lo scambio, lasciando il pacco numero 8 per il numero 5.

La scelta si rivela subito favorevole. Nel pacco appena abbandonato si nascondono infatti 10 euro, un dettaglio che rafforza la fiducia della concorrente e alimenta la sensazione di aver preso la decisione giusta. Il Dottore insiste quindi con una nuova proposta di cambio, che però Sara preferisce lasciare cadere, scegliendo di proseguire con il numero appena conquistato.

La partita ritrova poi un nuovo equilibrio quando fa la sua comparsa Gennarino. Sul tabellone restano tre pacchi blu e tre rossi, uno scenario che mantiene aperte diverse possibilità. Anche in questa fase il Dottore prova a convincerla con un’offerta da 15mila euro, ma Sara e il fratello Davide decidono ancora una volta di guardare avanti.

L’uscita dei 50mila euro riporta però i dubbi al centro della scena. A quel punto arriva l’ennesima proposta di cambio e la concorrente inizia a interrogarsi sulle intenzioni del Dottore. Tante offerte dello stesso tipo sembrano quasi nascondere un messaggio e Sara sceglie di fidarsi di quella sensazione.

Con una decisione coraggiosa lascia il pacco numero 5 e prende il numero 2. Subito dopo evita di aprire il pacco appena lasciato e indirizza la sua scelta verso il numero 7. Una mossa che alleggerisce il tabellone da una cifra importante, i 100mila euro. Disillusa, la concorrente sceglie quindi di andare direttamente alla Regione Fortunata.

La sua scelta ricade sulla Campania, regione che, se indovinata, potrebbe permetterle di portare a casa 100mila euro: purtroppo però, a nascondere il montepremi è il Veneto.