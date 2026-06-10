Affari Tuoi, Stefano De Martino sorprende tutti con una novità, ma il gioco precipita

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IPA Stefano De Martino conduce Affari Tuoi

Mercoledì 10 giugno Stefano De Martino è tornato con una nuova puntata di Affari Tuoi. Il programma dell’access prime time di Rai 1 ha accolto Martina, concorrente dell’Emilia-Romagna che ha giocato con il pacco numero 13.

Per la pacchista una serata iniziata con una sorpresa firmata dal conduttore, che ha presentato una nuova dinamica di gioco destinata ad accompagnare le ultime puntate della stagione. Dopo un avvio ricco di aspettative, Martina si è trovata a fare i conti con una partita sempre più in salita.

Stefano De Martino sorprende Martina con la novità del semaforo

La partita di Martina si apre con una scena insolita per il pubblico di Affari Tuoi. Al suo arrivo in studio, Stefano De Martino la accompagna direttamente al centro del palco, lasciando per un momento da parte le iconiche scale del Teatro delle Vittorie. A catturare gli sguardi è infatti un semaforo, nuovo elemento scenico che introduce una delle novità più curiose delle ultime puntate del programma prima della pausa estiva.

Il meccanismo aggiunge un pizzico di suspense fin dai primi istanti della partita: tre pacchi blu consecutivi nei primi tre tiri permettono di accedere a un’estrazione speciale con in palio l’automobile. Una possibilità che si affianca a quella legata a Gennarino, presenza ormai irrinunciabile del game show, che continua a regalare premi extra e momenti leggeri ai concorrenti.

Per Martina, però, il debutto con la novità del semaforo dura lo spazio di un tiro. Nel primo pacco compaiono infatti i 10mila euro, risultato che indirizza subito il percorso della concorrente verso altri obiettivi.

L’atmosfera cambia rapidamente nel tiro successivo, quando fa la sua comparsa Gennarino. Un piccolo colpo di fortuna che le permette di assicurarsi 3mila euro e di iniziare l’avventura con una soddisfazione immediata, tra l’entusiasmo del pubblico e la complicità di Stefano De Martino.

Affari Tuoi, il percorso in salita di Martina

Dopo un avvio segnato da qualche colpo di scena, Martina si trova davanti a un tabellone che lascia spazio a più di una riflessione. Le cifre più alte iniziano infatti a ridursi già nelle prime fasi della partita e il percorso appare subito ricco di incognite. L’atmosfera in studio resta comunque distesa, con la concorrente che affronta ogni chiamata con determinazione e senza lasciarsi condizionare troppo dagli imprevisti.

La prima proposta del Dottore arriva quando il quadro è ancora aperto a diverse possibilità. L’offerta è da 20mila euro, una somma che potrebbe mettere al sicuro una vincita immediata. Martina, però, preferisce guardare avanti e continuare a esplorare le opportunità ancora presenti sul tabellone, convinta che la sua partita abbia ancora qualcosa da raccontare.

Con il passare dei tiri la situazione ritrova un certo equilibrio, anche se la tensione torna a farsi sentire poco prima di una nuova telefonata del Dottore, quando escono di scena i 75mila euro. A quel punto arriva la proposta di cambio, uno dei momenti più delicati e simbolici del gioco. Martina riflette e alla fine decide di restare fedele al pacco numero 13.

Sfumano i 30mila e i 50mila euro, lasciando la concorrente con tre pacchi rossi e 5 pacchi blu. Il Dottore propone quindi una nuova offerta da 15mila euro, ma Martina decide ancora una volta di andare avanti con il gioco.

Il Dottore attacca ancora con una proposta di cambio, ma Martina decide di mantenere il suo 13.

La partita entra poi in una fase particolarmente delicata quando Martina apre il pacco del Trentino-Alto Adige e vede sfumare i 300mila euro. Un momento che riduce sensibilmente il margine di manovra della concorrente. Davanti a lei resta infatti un solo premio rosso da 20mila euro, circondato da una netta maggioranza di pacchi blu.

Martina rischia e perde tutto

In questo scenario arriva una nuova telefonata del Dottore, che mette sul tavolo un’offerta da 3.400 euro. Una cifra lontana dalle aspettative con cui ogni concorrente sogna di arrivare fino in fondo, ma che assume un significato diverso alla luce della situazione ormai complicata del tabellone. In studio si percepisce tutta l’incertezza del momento, mentre Martina valuta con attenzione il passo successivo: continuare a giocare.

Alla fine rimangono i 20mila euro e l’invenzione di Herbert Ballerina. Il Dottore chiude proponendo un altro cambio, e Martina decide di accettare prendendo il 14. Una scelta che si rivela sbagliata perché nel 14 c’era l’invenzione di Herbert.