Storie Italiane, Francesca Barra racconta la sua battaglia e si commuove per Claudio Santamaria

Ospite di Storie Italiane, Francesca Barra racconta, ancora una volta, la sua battaglia contro l’odio social e si commuove per il marito Claudio Santamaria. La giornalista e scrittrice è tornata a parlare di una vicenda che la vede coinvolta ormai da tre anni e che si è conclusa in questi giorni con la condanna di un uomo che l’aveva diffamata su Facebook.

All’epoca Francesca stava vivendo una relazione con Claudio Santamaria dopo la fine del suo rapporto con Marcello Molfino, da cui ha avuto i tre figli: Emma, Renato e Greta. “Ha ridicolizzato la nostra relazione in maniera molto volgare – ha spiegato la Barra a Eleonora Daniele – aggiungendo che mia figlia non era figlia di suo padre, ma di Claudio perché gli assomigliava, tutto questo a suo dire per goliardia. Io gli ho scritto in privato, chiedendogli di cancellare i messaggi, lui mi ha chiesto la prova del DNA, quindi ho mandato una lettera al mio avvocato”.

Francesca Barra ha difeso in tutti i modi la sua famiglia e ha scelto di andare fino in fondo, appoggiata anche dall’ex marito e da Claudio Santamaria. L’attore è rimasto sempre al suo fianco e non l’ha mai lasciata sola. I due si sono sposati nel 2017 negli Stati Uniti e l’anno successivo a Policoro. Un amore forte che ha superato prove importanti e dolorose, come la perdita del bambino che la coppia aspettava.

“Il segnale che abbiamo dato come famiglia è importante – ha detto Francesca -, anche il papà dei bimbi, il mio ex Marcello, si è unito a noi, a me e a Claudio, in questa battaglia. Avevamo creato un nucleo sereno e in questo nucleo si era inserito questo chiacchiericcio per sporcarlo, per colpire i bambini”. La Barra ha poi aggiunto di non aver ancora ricevuto le scuse dalla persona che l’ha offesa. “Io non ho ancora ricevuto le scuse, quei post sono ancora visibili da tre anni – ha raccontato -. Per tre anni chi ha diffamato me e la mia famiglia, ha continuato. Come potevo dire ‘sono solo frasi sui social?’. Le parole sono come pietre e fanno male. Io sono stata male dormivo male, perché non riuscivo a capire come proteggere la mia famiglia”.

Infine Francesca si è commossa quando Eleonora Daniele ha ricordato le parole di Claudio Santamaria che ha difeso la compagna in tv. “Io ho un grande uomo accanto e l’amore è un miracolo – ha rivelato la scrittrice -. Al cinismo, alla cattiveria e all’odio io continuo a rispondere così”.