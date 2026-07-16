Billy Elliot, che fine ha fatto l’attore Jamie Bell

È stato uno dei volti più riconoscibili del cinema mondiale: Jamie Bell, che ha interpretato Billy Elliot, è tornato alla ribalta con un nuovo ruolo

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IPA Jamie Bell

Nel 2000 il suo volto divenne uno dei più riconoscibili del cinema mondiale. A soli 13 anni, Jamie Bell conquistò pubblico e critica interpretando Billy Elliot, il ragazzino della classe operaia inglese che sfidava i pregiudizi inseguendo il sogno della danza. Quel ruolo gli valse il BAFTA come miglior attore protagonista, un’impresa straordinaria per un esordiente e un record di precocità che ancora oggi viene ricordato.

Da allora però molti si chiedono che fine abbia fatto: a differenza di molti giovani attori travolti dal successo, Jamie Bell non è mai sparito del tutto dalle scene. Ha semplicemente scelto una strada diversa rispetto a quella delle grandi star hollywoodiane, privilegiando spesso progetti d’autore e ruoli complessi piuttosto che inseguire il blockbuster di turno.

Jamie Bell, il successo di Billy Elliot e i ruoli importanti

Nato il 14 marzo 1986 a Billingham, nel nord-est dell’Inghilterra, Jamie Bell aveva una storia sorprendentemente simile a quella del personaggio che lo rese famoso: proveniva da una famiglia di ballerini e iniziò a studiare danza da bambino, un’esperienza che gli consentì di affrontare con grande naturalezza il provino per il film.

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Dopo il successo planetario di Billy Elliot, Jamie Bell scelse di non lasciarsi travolgere dalla fama ed evitò di rimanere intrappolato nell’etichetta dell’ex bambino prodigio. Invece di inseguire esclusivamente ruoli commerciali, preferì costruire la propria carriera alternando produzioni hollywoodiane a film indipendenti e collaborazioni con registi di grande prestigio. Già nel 2002 tornò sul grande schermo con Nicholas Nickleby, adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens, dimostrando di voler puntare su personaggi di spessore.

La svolta internazionale arrivò nel 2005, quando Peter Jackson lo volle nel cast di King Kong. Da quel momento Bell iniziò a lavorare con continuità nel cinema americano, prendendo parte a film come Jumper, accanto a Hayden Christensen, e interpretando il protagonista de Le avventure di Tintin di Steven Spielberg grazie alla tecnologia della performance capture. Negli anni successivi si fece apprezzare anche in opere più mature e impegnate, come Jane Eyre, Snowpiercer del regista premio Oscar Bong Joon-ho e Nymphomaniac di Lars von Trier, confermando la sua versatilità e la capacità di passare con naturalezza da produzioni commerciali a film d’autore.

Nel 2015 arrivò anche l’esperienza nel mondo dei cinecomic con il ruolo di Ben Grimm, meglio conosciuto come La Cosa, nel reboot di Fantastic Four. Sebbene il film non ottenne il successo sperato, Bell continuò a ricevere proposte importanti. Una delle interpretazioni più apprezzate degli ultimi anni è quella di Bernie Taupin, storico paroliere di Elton John, nel biopic musicale Rocketman del 2019, dove diede vita a un personaggio fondamentale nella carriera del celebre artista britannico. Più recentemente ha conquistato pubblico e critica con All of Us Strangers, intenso dramma del 2023 in cui ha confermato ancora una volta il proprio talento interpretativo.

La carriera in tv

Negli ultimi anni Jamie Bell ha trovato spazio anche nelle serie tv, dimostrando ancora una volta di essere un interprete capace di affrontare personaggi intensi e sfaccettati. Nel 2026 è protagonista di Half Man, la serie ideata da Richard Gadd, autore del fenomeno Baby Reindeer.

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Bell interpreta un personaggio tormentato e complesso, ricevendo elogi dalla critica per una delle prove più mature della sua carriera. Nello stesso periodo è stato annunciato anche il suo coinvolgimento nel nuovo progetto televisivo legato all’universo di Peaky Blinders, dove vestirà i panni di Duke Shelby, uno dei personaggi destinati a raccogliere l’eredità della famiglia Shelby.

Una vita privata lontana dai riflettori

Anche nella vita privata Bell ha sempre mantenuto un profilo discreto. Dopo la relazione con l’attrice Evan Rachel Wood, dalla quale ha avuto un figlio, nel 2017 ha sposato l’attrice Kate Mara, dalla quale ha avuto una bambina nel 2019. La coppia ha costruito una famiglia lontana dal clamore mediatico, e Bell ha più volte raccontato di non amare particolarmente la celebrità, preferendo concentrarsi sul proprio lavoro piuttosto che sulla popolarità.