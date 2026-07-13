Morto Sam Neill, addio all’attore di Jurassic Park: aveva rivelato di essere guarito dal cancro

Si è spento all'età di 78 anni Sam Neill, celebre volto del cinema: aveva recitato in "Jurassic Park", "Peaky Blinders" e "Lezioni di piano"

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Getty Images Sam Neill in "Jurassic Park"

Lutto nel mondo del cinema: si è spento all’età di 78 anni Sam Neill, attore neozelandese, noto per i suoi ruoli in Jurassic Park, Caccia a Ottobre Rosso e Lezioni di piano, solo per citare alcuni dei tanti titoli in cui ha recitato nella sua lunga carriera. “È con immensa tristezza che la famiglia di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia”, si legge in un post pubblicato domenica sera sui social media della famiglia Neill.

“La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma confortata dal fatto che Sam fosse libero dal cancro”, hanno scritto i familiari dell’attore. A Neill nel 2022 era stato diagnosticato un linfoma angioimmunoblastico a cellule T di stadio tre, un tipo di tumore del sangue, ma lo scorso aprile aveva annunciato di essere guarito.

Sam Neill, la carriera

Nato il 14 settembre 1947 a Omagh, nell’Irlanda del Nord, Sir Nigel John Dermot “Sam” Neill è stato uno degli attori più versatili e amati del cinema internazionale. Trasferitosi da bambino in Nuova Zelanda con la famiglia, ha iniziato la sua carriera artistica negli anni Settanta, imponendosi rapidamente grazie a uno stile di recitazione elegante, misurato e capace di adattarsi tanto ai film d’autore quanto alle grandi produzioni hollywoodiane.

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Il primo grande successo arrivò nel 1979 con La mia brillante carriera, che gli aprì le porte del cinema internazionale. Negli anni Ottanta consolidò la sua fama interpretando Damien Thorn in Conflitto finale e distinguendosi in film come Possession, considerato ancora oggi uno dei capolavori del cinema psicologico.

Nel decennio successivo prese parte a pellicole di grande successo come Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia, dimostrando una notevole capacità di passare con naturalezza dal thriller al dramma. Ma il ruolo che lo ha reso un’icona mondiale è quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park (1993), diretto da Steven Spielberg.

Il film rivoluzionò il cinema d’avventura grazie ai suoi innovativi effetti speciali e trasformò Neill in un volto conosciuto in tutto il mondo. L’attore tornò a interpretare il personaggio nei sequel Jurassic Park III (2001) e Jurassic World – Il dominio (2022), ritrovando sul set Laura Dern e Jeff Goldblum quasi trent’anni dopo il primo capitolo. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato anche in produzioni televisive di successo come Peaky Blinders e The Tudors, confermandosi interprete di grande talento.

La vita privata e la malattia

Al di fuori del set, Sam Neill conduceva una vita lontana dagli eccessi di Hollywood. Padre di quattro figli, era profondamente legato alla Nuova Zelanda, dove possedeva una fattoria e l’azienda vinicola Two Paddocks, alla quale dedicava molto del suo tempo libero. Amava condividere sui social momenti della vita quotidiana tra vigneti e animali, conquistando il pubblico con il suo umorismo e la sua spontaneità.

Nel 2022 è stato insignito del titolo di Cavaliere per il suo contributo alle arti e alla cultura. Nel 2023 l’attore rivelò di aver affrontato un linfoma angioimmunoblastico a cellule T, una rara forma di tumore del sangue diagnosticata nel 2022 mentre era impegnato nella promozione di Jurassic World – Il dominio.

Dopo cicli di chemioterapia e terapie innovative, riuscì a ottenere la remissione della malattia. Durante quel difficile periodo scrisse l’autobiografia Did I Ever Tell You This?, spiegando che la scrittura gli aveva dato uno scopo e lo aveva aiutato a guardare al futuro con maggiore serenità. Pur parlando apertamente della malattia, ribadì più volte di voler essere ricordato soprattutto per il suo lavoro e per l’amore verso la vita.

Nei mesi precedenti alla sua morte era stato dichiarato libero dal cancro, come ha fatto sapere la famiglia su Instagram.

“Sam era circondato dai suoi cari e si è spento con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita. La perdita è stata improvvisa e inaspettata”, si legge nella nota ufficiale diffusa sui social.