Mostra del Cinema di Venezia 2026, gli ospiti più attesi e il programma completo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA I protagonisti di Venezia 2026

Tutto pronto per la Mostra del Cinema di Venezia 2026, in programma dal 2 al 12 settembre: il direttore Alberto Barbera ha infatti annunciato i film in programma, salutando il ritorno di Nanni Moretti e di cineasti internazionali come Werner Herzog e Martin McDonagh. Moltissime le star attese in Laguna, a cominciare da Oasis e Russel Crowe.

Mostra del Cinema di Venezia 2026, i film in gara

Dai grandi del cinema italiano ai maestri del Vecchio Continente, passando ovviamente per i big di Hollywood: il programma della Mostra del Cinema di Venezia 2026 sarà più variegato che mai. I titoli in concorso includono: Succederà Questa Notte di Nanni Moretti; Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis; Il Fuoco che ti Porti Dentro di Edoardo De Angelis; The Echo Chamber di Andrea Pallaoro; L’estranea di Paolo Strippoli; Company di Casey Affleck con Nick Nolte; Bunker di Florian Zeller; Primetime di Lance Oppenheim; Wild Horse Nine di Martin McDonagh; Bucking Fastard di Werner Herzog; Look Back di Hirokazu Kore-eda; Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto.

Mostra del Cinema di Venezia, gli altri film

Tra i titoli più attesi c’è anche Joie de vivre, il documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci che verrà presentato fuori concorso in Venice Open – Films on Films alla 83/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. “Vi assicuro che si rimane inchiodati allo schermo per sette ore, noi abbiamo fatto questa esperienza senza riuscire a staccare un attimo lo sguardo dal documentario”, ha sottolineato il direttore della Mostra Alberto Barbera.

Fuori concorso, previsti anche altri due titoli italiani: Nessun Dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. Peccato di Valerio Vestoso, con protagonista Emanuela Fanelli, sarà invece l’unica serie presente nel programma della kermesse. Si tratta di una mockumentary comedy che ripercorre da un futuro immaginario la tragicomica carriera della stessa Fanelli.

Alla Mostra del Cinema arriverà anche il primo lungometraggio documentario italiano interamente lavorato con l’intelligenza artificiale: Be Brave di Francesco Carrozzini, dedicato al fondatore di Diesel Renzo Rosso, sarà presentato nella sezione Venice Open – Fuori Concorso. Nella stessa cornice troverà spazio anche What Love Builds, documentario di Russel Crowe che ripercorre i suoi esordi, la sua carriera da attore ma anche quella da musicista. Infine, spazio alla musica con Don’t Look Back In Anger, documentario dedicato agli Oasis che sarà presentato in anteprima proprio all’83esima Mostra del Cinema di Venezia.

I divi più attesi a Venezia 2026

Non c’è alcuna conferma, ma potrebbero davvero essere moltissimi i divi a calcare il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2026. I primi saranno i due conduttori della kermesse, Greta Scarano e Nicolas Maupas, a cui potrebbero seguire gli Oasis: “I fratelli Gallagher hanno promesso di venire a Venezia“, ha infatti annunciato Barbera.

Attesi anche Penelope Cruz e Javier Badem, protagonisti di Bunker di Florian Zeller; Robert Pattinson per presentare Primetime; Russel Crowe per introdurre il suo documentario; Sam Rockwell, star di Wild Horse Nine e le sorelle Kate e Rooney Mara che reciteranno nel film in concorso di Werner Herzog.

Molte sorprese potrebbero arrivare anche dalla serie Peccato, che vanta un cast di primissimo livello in cui figurano, fra gli altri, Stefano Accorsi, Francesca Archibugi, Anna Bonaiuto, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Sabrina Ferilli, Paolo Genovese, Valerio Mastandrea, Ferzan Ozpetek, Paolo Virzì e Paola Cortellesi.