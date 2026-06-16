Penelope Cruz cambia look, il taglio fresco e luminoso per l’estate

IPA Penelope Cruz, 10 look della diva latina che hanno fatto la storia

L’estate è il momento perfetto per cambiare qualcosa. Lo sa bene Penelope Cruz, che ha deciso di salutare le lunghezze che l’hanno accompagnata negli ultimi anni e di regalarsi un taglio nuovo, leggero e sorprendentemente luminoso. Un cambiamento che non passa inosservato e che arriva proprio mentre l’attrice spagnola continua a essere una delle muse più amate del panorama fashion internazionale.

Penelope Cruz cambia look e sceglie il boyfriend bob

Per chi è cresciuta associando Penelope Cruz alla sua iconica chioma lunga castano cioccolato, l’ultimo cambio di look rappresenta quasi una piccola rivoluzione. L’attrice ha infatti mostrato sui social il suo nuovo taglio firmato dall’hairstylist Dimitris Giannetos, che ha deciso di accorciare ulteriormente il caschetto inaugurato nei mesi scorsi.

Il risultato è un boyfriend bob, una delle varianti più richieste del momento. Più morbido rispetto al classico bob geometrico, meno costruito rispetto ai tagli ultra grafici visti sulle passerelle, questo haircut punta tutto sulla naturalezza. Le punte sfiorano appena le spalle, mentre le lunghezze vengono lasciate volutamente spettinate, con un movimento leggero che incornicia il viso senza irrigidirlo.

Nel caso di Penelope, il taglio acquista ancora più carattere grazie alla lunga frangia laterale che attraversa la fronte e si fonde con il resto della capigliatura. Un dettaglio che rende il look sofisticato ma allo stesso tempo estremamente portabile, perfetto per chi desidera alleggerire i capelli senza rinunciare alla femminilità.

L’ispirazione, come spiegato dallo stesso hairstylist, era quella di ottenere un effetto effortless, ovvero quel tipo di bellezza che sembra spontanea, quasi casuale. Non il classico taglio appena uscito dal salone, impeccabile e immobile, ma una chioma vissuta, morbida, che sembra essersi sistemata da sola durante la giornata.

È proprio questo equilibrio tra eleganza e naturalezza a rendere il nuovo taglio di Penelope Cruz così interessante. Non cerca l’effetto sorpresa a tutti i costi, ma lavora sulle proporzioni del volto e sulla luminosità complessiva dell’immagine.

Il look Chanel che accompagna il nuovo taglio

A rendere ancora più riuscita questa trasformazione è il modo in cui Penelope Cruz ha deciso di presentarla. Nessun abito da red carpet, nessuna costruzione teatrale. Solo un outfit capace di raccontare perfettamente lo spirito del nuovo look.

Nelle immagini condivise online, l’attrice indossa una giacca in tweed Chanel dai toni fucsia, rosso, blu navy e bianco, impreziosita dagli iconici bottoni dorati con il logo della Maison. Una creazione che richiama immediatamente l’estetica più riconoscibile del brand francese, di cui Penelope Cruz è ambasciatrice da anni.

La silhouette è rilassata e contemporanea. La giacca viene portata aperta sopra una semplice t-shirt bianca aderente, dimostrando ancora una volta come i capi più iconici possano convivere con elementi essenziali del guardaroba quotidiano.

Anche gli accessori seguono la stessa filosofia. Orecchini dorati discreti, collane sovrapposte con pendenti a forma di cuore e stella e un make-up raffinato che non ruba la scena ai capelli.

Lo sguardo è enfatizzato da uno smoky eye morbido nelle tonalità del malva e del prugna, mentre guance e labbra sono illuminate da sfumature rosate luminose e leggere. Una palette delicata che contribuisce a valorizzare il nuovo colore dei capelli senza appesantire l’insieme.

È uno di quei look che sembrano semplici solo in apparenza. In realtà ogni elemento dialoga perfettamente con gli altri: il tweed materico della giacca, la morbidezza del taglio, i riflessi dorati dei capelli e dei gioielli, il make-up luminoso.

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