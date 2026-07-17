Affari Tuoi, Isabel in lacrime per la perdita più dolorosa. Ma la partita è un disastro

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IPA Stefano De Martino

Ultime battute di stagione per Affari Tuoi con una puntata che rimarrà impressa certamente per la persona che si è raccontata davanti alle telecamere. Protagonista della serata è Isabel, 34 anni, arrivata dalla Valle d’Aosta: insegnante di sostegno di professione, appassionata di camminate in montagna nel tempo libero, seduta accanto al padre Elio davanti al pacco numero 12.

Affari Tuoi, un’Opel Astra e la fiducia mal riposta nella fortuna

La partita si apre nel migliore dei modi: tre pacchi blu individuati nelle prime tre aperture regalano a Isabel un’Opel Astra, destinata a sostituire l’auto della madre, danneggiata poco tempo prima dallo stesso Elio durante una manovra in retromarcia finita male.

Sull’onda dell’entusiasmo iniziale, però, la trattativa con il Dottore prende presto una piega più complicata: sul tavolo arrivano 20mila euro, il papà spinge per proseguire e Isabel gli dà ascolto, convinta che la sua non sia ancora una partita da chiudere, con progetti importanti che meritano tempo. Il pacco nero aperto subito dopo restituisce appena 5 euro, tra gli applausi liberatori dello studio.

A complicare la serata ci pensa anche la scaramanzia. Isabel chiama in causa Lupo e Thanat, coppia di portafortuna diventata ormai un piccolo cult del programma, chiedendo loro di recitare il consueto mantra propiziatorio. L’incantesimo, però, si rivela del tutto inefficace: nel pacco numero 15 ci sono 75mila euro, e Stefano De Martino non si lascia sfuggire una battuta pungente sulla scarsa affidabilità scaramantica del duo. Poco dopo arriva anche la proposta di cambio da parte del Dottore: Elio invita la figlia a resistere, facendole notare che con così tanti pacchi blu ancora in gioco il rischio di un cambio sfavorevole è altissimo. Isabel, questa volta, non segue il consiglio paterno e scambia il 12 con l’11: scoprirà poco dopo che il pacco abbandonato custodiva 0 euro, un segnale poco incoraggiante per il resto della serata.

Il racconto di Bijoux e un finale che lascia l’amaro in bocca

È nei tiri finali che la partita lascia spazio alla persona. Isabel racconta di aver quasi rinunciato a partecipare alla trasmissione: poco prima della registrazione ha perso la sua cagnolina Bijoux, e presentarsi in studio è diventato, suo malgrado, un modo per distrarsi e provare a elaborare il lutto in maniera diversa dal solito. “Poco prima di venire ho perso la mia cagnolina Bijoux”, racconta con la voce incrinata dalla commozione, mentre per qualche istante il gioco passa in secondo piano davanti a un dolore ancora fresco. Al momento di chiudere la partita, Isabel decide di rischiare tutto nella Regione Fortunata, puntando su Liguria e Calabria: il verdetto, purtroppo, non le sorride, perché la risposta giusta era Marche. Isabel lascia lo studio senza il montepremi sperato, in una puntata che il pubblico ricorderà più per la sua commozione che per l’esito del tabellone.

Intanto, Affari Tuoi si prepara al trasloco. Sono infatti queste le ultime puntate che Stefano De Martino ha registrato nello studio ricavato dal Teatro Delle Vittorie e che Rai ha deciso di vendere. Lo show si sposta quindi a Milano negli studi di Via Mecenate, perdendo pure parte del cast che non seguirà la troupe in Lombardia.