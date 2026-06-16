Chi è Isabel Haugseng Johansen, la fidanzata di Haaland ai Mondiali 2026

Lontana dagli eccessi delle classiche Wag, Isabel Haugseng Johansen ha conquistato il calciatore norvegese con discrezione, stile e autenticità

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IPA Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen

In un’epoca in cui le compagne dei calciatori sono spesso protagoniste quanto i loro partner, Isabel Haugseng Johansen rappresenta un’eccezione. Riservata, lontana dalle polemiche e poco incline all’esposizione mediatica, la fidanzata di Erling Haaland è diventata negli anni una delle figure più osservate del panorama sportivo internazionale senza aver mai realmente cercato la ribalta.

Di origini colombiane, nata nel 2004 a Bryne, una cittadina della costa sud-occidentale della Norvegia, Isabel condivide con il campione del Manchester City molto più di una semplice storia d’amore.

I due sono cresciuti negli stessi luoghi, hanno frequentato gli stessi ambienti e, soprattutto, hanno coltivato la medesima passione: il calcio. Prima che Haaland diventasse il centravanti più temuto d’Europa e dei Mondiali 2026, era semplicemente Erling, il ragazzo della porta accanto. E Isabel era già lì.

Anche lei ha giocato a livello competitivo nel Bryne FK, il club che ha visto nascere calcisticamente entrambi. Una circostanza che ha contribuito a creare un legame profondo e autentico, lontano dalle dinamiche spesso frenetiche che accompagnano le relazioni delle celebrità.

Se oggi il suo nome è associato a uno degli sportivi più celebri, è perché la loro storia affonda le radici in un passato condiviso, ben precedente alla fama, ai contratti milionari e alle copertine internazionali.

La storia d’amore tra Haaland e Isabel Haugseng Johansen

Mentre la carriera di Haaland lo portava da Salisburgo a Dortmund e poi a Manchester, Isabel ha scelto di mantenere un profilo discreto. Per anni la coppia è riuscita a vivere il proprio rapporto lontano dall’attenzione dei media, un’impresa quasi impossibile nell’era dei social network e della sorveglianza costante riservata alle star del calcio.

Le prime apparizioni pubbliche sono arrivate soltanto negli ultimi anni, quando il nome di Haaland è diventato sinonimo di record e successi. Da allora, Isabel è stata vista accanto al compagno durante celebrazioni sportive, vacanze e alcuni eventi esclusivi, sempre con la stessa naturalezza che sembra caratterizzare il loro rapporto.

La svolta più importante è arrivata alla fine del 2024, quando la coppia ha accolto il primo figlio. Un passaggio che ha trasformato una lunga relazione in una vera famiglia. Da quel momento Isabel ha iniziato a condividere occasionalmente scorci della maternità e della vita quotidiana, pur continuando a proteggere con attenzione la propria privacy.

A raccontare qualcosa del loro legame è stato lo stesso Haaland, che in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha descritto una quotidianità sorprendentemente semplice: serate trascorse a giocare a Minecraft, cene preparate in casa e ritorni nella loro Bryne per ordinare un kebab. Un’immagine distante anni luce dagli stereotipi del jet set calcistico.

Lo stile di Isabel, la Wag della Gen Z

Se la sua vita privata resta protetta, è attraverso la moda che Isabel Haugseng Johansen sta costruendo una propria identità pubblica. Il suo stile si distingue per un’eleganza rilassata, fatta di silhouette essenziali, palette luminose e un lusso mai ostentato.

Una cifra estetica che riflette perfettamente la nuova generazione delle cosiddette Wag, meno interessata all’eccesso e più vicina a un’idea contemporanea di raffinatezza.

L’apparizione che ha segnato il suo ingresso ufficiale nel radar della moda internazionale è stata quella alla sfilata Alta Sartoria di Dolce & Gabbana a Roma. Al fianco di Haaland, Isabel ha indossato un abito in rete ricamato di cristalli che ha immediatamente catturato l’attenzione.

Da quel momento il suo guardaroba è diventato oggetto di crescente interesse, tra creazioni firmate Missoni, Loewe e gioielli di alta gamma.

Anche sui social il suo approccio resta coerente: immagini curate ma mai eccessive, scorci di vacanze, momenti familiari e dettagli di stile che raccontano una femminilità moderna e spontanea.

In un panorama dominato dall’iper-esposizione, Isabel Haugseng Johansen sembra incarnare una nuova idea di glamour: silenziosa, sofisticata e incredibilmente attuale.