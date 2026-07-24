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ANSA Alessia Elefante e il padre

Era probabilmente dall’11 luglio 2021, quando allo stadio Wembley alzò la coppa degli Europei insieme agli azzurri, che Gigio Donnarumma non provava un’emozione simile. Nel pomeriggio di venerdì 24 luglio 2026, il portiere pluristellato è diventato un marito. Ha sposato la bellissima Alessia Elefante, con una cerimonia ad alto tasso di romanticismo che ha dato il via a un ricevimento a dir poco lussuoso, e ricco di invitati vip, compresi alcuni tra i più grandi campioni dello sport mondiale.

Alessia Elefante sceglie un abito principesco

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Una folla di curiosi e tifosi si è radunata questo pomeriggio sul sagrato della chiesa Madre di San Giorgio Martire di Locorotondo in Puglia. Erano lì a fare il tifo, ancora una volta, per Gigio Donnarumma. Il capitano della nazionale azzurra, però, stavolta non vestiva la divisa da portiere ma quella di sposo, ed era elegantissimo. Il campione ha optato per un classico spezzato, con pantaloni neri e blazer doppiopetto bianco. Bianca era anche la cravatta di seta e il giglio all’occhiello. Non l’avevamo mai visto così elegante, e neppure così emozionato.

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Con tutto il rispetto per lo sposo, ciò che tutti aspettavamo erano le foto della sposa. La bellissima Alessia Elefante ha scelto di trasformarsi in una principessa nel giorno del grande sì. L’abito da sposa era imponente, lussuoso e ricco di dettagli. Il bustino senza spalline, con sensuale taglio a V, era ornato da un sottile bordo di pizzo e si stavagliava sopra una voluminosissima gonna in tulle dal lungo strascico, anch’essa con ricami floreali in pizzo. A completare il look lunghi guanti in pizzo a pois ton sur ton e un velo degno di un matrimonio reale, che occupava l’intera navata.

Se l’abito era dei più classici, trucco e parrucco sono modernissimi. La sposa ha raccolto la lunga chioma castana in un mezzo raccolto in stile sling back, pettinatissimo. Il make up era sensuale e quasi rock, con smoky eyes scuro, ciglia finte e over lip sulle labbra nude. Ai lobi torna l’eleganza, con due semplici pendenti di perla.

Tutti i campioni al matrimonio di Gigio Donnarumma

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Il parterre di invitati sembrava il fuori campo di una partita della Coppa del Mondo. A lanciare il riso ai novelli sposi sono stati avvistati il vichingo Erling Haaland, accompagnato dalla fidanzata Isabel Haugseng Johansen. Presenti anche il campione nostrano Paolo Maldini, il compagno di sqaudra Nicolò Barella, l’allenatore Roberto Mancini e persino il presidente della Figc Giovanni Malagò. Grande assente il ct Pep Guardiola, che si dice non arriverà neppure sulla panchina della nazionale italiana, nonostante i calorosi inviti.

Dopo la romantica cerimonia cattolica è il momento di dare inizio alla festa che, anticipata dal grande party della sera prima, si terrà presso la residenza Pettolecchia, tra le location più esclusive e lussuose della Valle d’Itria pugliese. Per gli sposi soltanto il meglio: dalle numerose cascate di candide rose al cibo stellato, offerto dal rinomato ristorante bergamasco di Da Vittorio. Beato chi ha ricevuto un invito, noi restiamo in attesa delle prossime foto.