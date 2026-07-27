Emma Roberts e Cody John si sono sposati in gran segreto e con uno stile decisamente fuori dal comune: l’abito da sposa è nero

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IPA Emma Roberts e John Cody

Negli ultimi tempi sembra che le nozze sia siano trasformate in manifestazioni di carattere pubblico. Vip più o meno noti celebrano il fatidico sì di fronte a un numero di invitati bastante a riempire uno stadio, supportati da sponsorizzazioni e adv, occupando piazze comunali e ospitando veri e propri concerti. C’è chi, invece, preferisce mantenere le proprie nozze private. Emma Roberts e John Cody si sono sposati senza fanfare, ma non per questo rinunciando a un po’ di glamour. Gli abiti da sposa dell’attrice sono stati due, uno più particolare dell’altro.

Il matrimonio in casa di Emma Roberts e John Cody

Detto fatto. Dopo l’annuncio di qualche anno fa, e quattro anni di intenso amore, Emma Roberts e John Cody sono diventati marito e moglie. Lo hanno fatto con gran riserbo, celebrando in famiglia, al lontano da occhi indiscreti e social media manager. Il matrimonio si è volto lo scorso fine settimana e, così come da tradizione, è iniziato con la cena prenuziale. Una cenetta in famiglia, cui è seguito un giro tra i negozietti della tranquilla Sun Valley, la città dello sposo. L’attrice indossava un morbido prendisole bianco a pois, con gonna trasparente, e una divertente tote bag con scritto “hitched”, acchiappata.

Il giorno dopo la romantica cerimonia, nel giardino della tenuta di famiglia dello sposo. Il sole splendeva alto, gli ospiti erano seduti su un prato di fiori bianchi e, dietro gli sposi, si alzavano le onde del mare. Non si può immaginare nulla di più semplice e, allo stesso tempo, d’effetto. Tra le prime file, immancabile, c’era zia Julia Roberts, assieme al marito Danny Moder.

Ad accompagnare la sposa all’altare non è stato il padre Eric (fratello di Julia), con il quale Emma non ha più rapporti, ma il piccolo Rhodes, il figlio di 5 anni dell’attrice nato dalla precedente relazione con Garrett Hedlund.

Gli abiti da sposa in stile gotico

Lo sposo, anche lui attore, era elegantissimo in un classico smoking scuro. La sposa era invece eterea. A Vogue aveva confidato di voler “un po’ sembrare un fantasma, una piccola bambola fantasma antica”. Emma è una grande appassionata di vintage e desiderava che “questo trasparisse dall’abito”. A guardare le foto, l’obiettivo è stato centranto in pieno, ma non senza fatica. La stilista Monique Lhuillier ha dichiarato per per realizzare l’abito di Roberts “ci sono voluti nove mesi e direi quasi 1000 ore di lavoro”.

Si tratta di una creazione unica, non bianco puro ma in delicatissimo rosa antico – in omaggio al secondo nome della sposa, Rose. L’abito si compone di un corsetto con stecche (in stile vittoriano) con scollatura asimmetrica e di una lunga gonna a strati con spacco e lungo strascico. A coprire le spalle uno scialle con dettagli in pizzo, gli stessi della veletta indossata sugli occhi. Il velo, lunghissimo e fluttuante, era in un delicato tulle di seta tinto nello stesso colore del vestito.

Anche Emma Roberts, così come la maggior parte delle spose odierne, ha scelto di optare per un cambio d’abito dopo il rito nuziale. Anche in questo caso, la giovane attrice ha tirato fuori tutta la propria originalità. Il secondo outfit è un total black, che mantiene tuttavia lo stesso romanticismo dark del primo look. Corsetto in pizzo con scollatura a cuore e una lunga gonna ornata di svolazzi in tulle.