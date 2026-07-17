Chi è Hayley Roberts, la splendida terza moglie di David Hasselhoff

Quasi trent'anni di differenza non sono mai stati un problema per David Hasselhoff e Hayley Roberts, terza moglie che ha sposato nel 2018

Getty Images Hayley Roberts e David Hasselhoff

Prima di far battere nuovamente il cuore a David Hasselhoff, una delle star più famose del pianeta, Hayley Roberts conduceva una vita comune, lavorando come assistente alle vendite nel reparto abbigliamento della catena Debenhams a Cardiff. Un bellezza eterea che non ha nulla da invidiare alle dive di Los Angeles e che è sempre rimasta una ragazza genuina. La fama non è mai stata una sua priorità, eppure il destino l’ha portata dalle tranquille vallate gallesi ai red carpet più esclusivi del mondo.

Il primo incontro con David Hasselhoff

Tutto ha avuto inizio nel 2011, quando David Hasselhoff si trovava a Cardiff impegnato come giudice di Britain’s Got Talent. Classe 1980, Hayley Roberts, allora 31enne, si è avvicinata all’attore nella hall di un hotel solo per chiedergli un autografo e lui, folgorato, ha accettato a una sola condizione: gli avrebbe dovuto lasciare il suo numero di telefono.

Dopo un corteggiamento da manuale, con un weekend in Svizzera e altri appuntamenti per conoscersi meglio (e per impressionarla), i due si sono messi insieme e da quel momento non si sono più lasciati. “Non so cosa pensi la gente di ‘The Hoff’ [il soprannome con cui lui è conosciuto, ndr]. Mi confonde, per me è solo David: una persona felice, straordinaria e più grande della vita stessa”, ha detto Hayley in un’intervista.

Il matrimonio in Salento

La relazione procedeva a gonfie vele tanto che, dopo cinque anni insieme, David Haselhoff ha deciso di farle la proposta durante un picnic sulla spiaggia di Malibu. Hayley Roberts ha raccontato con grande emozione quel momento: “All’inizio pensavo che stesse solo scherzando. Me lo aveva già chiesto prima, ma non era mai sul serio. Poi ha tirato fuori l’anello. Ho pianto così tanto che non è riuscito a chiedermi davvero ‘Vuoi sposarmi?’ se non circa dieci minuti più tardi”.

Il 31 luglio 2018 la coppia si è sposata in Italia, nella splendida e barocca cornice di Lecce in Salento, con una cerimonia intima alla presenza delle figlie di David, Taylor-Ann e Hayley, che adorano la matrigna.

Un amore che supera la differenza d’età

Fin dall’inizio della loro storia, i tabloid si sono concentrati sulla differenza d’età di quasi treent’anni: David Hasselhoff ha compiuto 74 anni nel luglio 2026, lei ne ha 45.

Ma per loro l’età è sempre stata solo un dettaglio, come lei stessa ha dichiarato a OK! Magazine: “All’inizio pensavo che la differenza d’età fosse troppa ed ero nervosa, ma adesso non mi disturba affatto. David si comporta in modo molto più giovane, non sente la sua età. Io probabilmente sono più matura dei miei anni. Non sento affatto che sia così tanto più vecchio di me”.

La coppia è più solida e unita che mai e Hayley Roberts ha sostenuto l’attore anche nelle sfide più difficili, come la recente riabilitazione da alcuni interventi di protesi all’anca e al ginocchio, che lo hanno costretto temporaneamente a usare un deambulatore.

“Ho scelto l’uomo perfetto come mio marito, così gentile, premuroso, con un cuore enorme e una delle persone più buone che io conosca. Sono così fortunata e ancora così innamorata di quest’uomo”, ha scritto lei in una dedica.