Victoria Beckham, la reazione dell’ex Spice stupisce tutti: il marito David la difende

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Victoria e David Beckham

Si può diventare virali semplicemente perché non si sono mostrate emozioni? A quanto pare sì, se ti chiami Victoria Beckham: nelle ultime ore la stilista, imprenditrice ed ex Spice Girls è finita infatti al centro delle conversazioni social per un momento diventato iconico che la immortala durante la sfida ai Mondiali che ha regalato all’Inghilterra l’accesso alle semifinali della Coppa del Mondo.

Ovviamente in quel momento gli occhi di tutti erano sulla partita, ma è stato impossibile ignorare la presenza della celebre famiglia sugli spalti dello stadio e molte riviste straniere, tra cui il Mirror, hanno notato qualcosa di strano.

Victoria Beckham ai Mondiali con David e i figli non gioisce della partita

Victoria e David Beckham riescono a far parlare di sè anche quando non fanno nulla di particolare. Anzi, è proprio l’impassibilità di Victoria Beckham, in questo caso, ad avere fatto parecchio rumore.

Presenti sugli spalti dell’Hard Rock Stadium di Miami, i coniugi Beckham hanno assistito infatti alla partita insieme ai figli e, quando la nazionale inglese ha completato una spettacolare rimonta grazie anche alla brillante prestazione di Jude Bellingham, lo stadio è esploso in un boato di entusiasmo. Anche David e i ragazzi si sono lasciati travolgere dall’emozione, saltando, applaudendo e festeggiando senza riserve.

A catturare l’attenzione, però, non è stata l’esultanza dell’ex capitano dell’Inghilterra, bensì la mancata reazione di Victoria Beckham che è rimasta seduta al suo posto, praticamente immobile, con il volto serio e impassibile mentre intorno a lei tutti celebravano il traguardo della squadra.

Nel giro di pochi minuti le immagini hanno iniziato a circolare sui social, dando vita a meme e commenti ironici: molti utenti hanno scherzato sulla celebre compostezza della stilista, da sempre nota per il suo atteggiamento elegante e per il sorriso piuttosto raro nelle apparizioni pubbliche.

Tra i tanti a divertirsi con la scena c’è stata anche la comica americana Jenny Johnson, che ha condiviso una serie di immagini su Instagram ironizzando sull’espressione di Victoria proprio nel momento in cui le telecamere hanno inquadrato la famiglia Beckham durante i festeggiamenti.

Nel post pubblicato su Instagram, la comica americana ha scritto in maniera ironica: “Volevo prendermi un momento per dedicare un applauso alla tifosa numero uno dell’Inghilterra: Victoria, Lady Beckham!!!! Non c’è niente di meglio che tifare con tutto il cuore per l’Inghilterra da casa, poi la regia inquadra Victoria… e possiamo ammirare quel classico sorriso da Posh Spice! È così contagioso! Pensavo di essere io quella che si lascia trasportare di più quando guarda lo sport, ma Victoria batte di gran lunga il mio entusiasmo! Ogni volta che la vedo mi viene da gridare: “SPICE UP YOUR LIFE!!!”, perché la sua energia è davvero elettrizzante! Guardate con i vostri occhi!”.

David Beckham, la difesa affettuosa di Victoria sui social

Ovviamente le battute sotto il post non sono passate inosservate della comica, ma c’è una risposta che ha stupito tutti perché sicuramente inaspettata: quella di David Beckham che ha deciso di intervenire con la consueta eleganza e un pizzico di ironia per difendere la moglie. L’ex fuoriclasse ha infatti rassicurato tutti spiegando che Victoria stava vivendo l’emozione a modo suo.

“Vi assicuro che stava festeggiando nel suo cuore”, ha commentato sorridendo David, “È solo che la sua reazione è stata un po’ più lenta della mia.”

Una risposta che ha conquistato molti fan della coppia, sposata dal 1999 e ancora oggi considerata una delle più solide e amate del mondo dello spettacolo e del resto, chi segue Victoria da anni sa bene che il suo stile è sempre stato all’insegna della discrezione e dell’autocontrollo, anche nei momenti più emozionanti.

A confermare che il clima fosse tutt’altro che freddo ci ha pensato lo stesso David, che poco dopo la partita ha pubblicato sui suoi profili social una foto di famiglia in cui Victoria appare finalmente sorridente e rilassata accanto al marito e ai figli.

Nel post, Beckham ha condiviso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto dalla nazionale inglese: ha definito quella vissuta a Miami una giornata speciale, raccontando quanto fosse orgoglioso di vedere l’Inghilterra raggiungere le semifinali e di aver potuto condividere quel momento insieme alla sua famiglia.

La vicenda tra l’altro arriva in un momento particolarmente delicato per la famiglia Beckham visto che, ormai da mesi, l’attenzione dei tabloid internazionali è concentrata sul rapporto sempre più complicato tra David e Victoria e il loro primogenito, Brooklyn Beckham e, quella che inizialmente sembrava una semplice distanza dovuta agli impegni e alla nuova vita del giovane con la moglie Nicola Peltz, si è trasformata in una delle vicende familiari più discusse del jet set internazionale.

E chissà che, dietro quella reazione un po’ tardiva e quello sguardo impassibile, non battesse proprio il cuore di mamma Victoria che stava pensando proprio a suo figlio Brooklyn.