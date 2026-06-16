Le tensioni in casa Beckham si fanno ancora più forti. Il figlio Brooklyn prende ulteriormente, e platealmente, le distanze da mamma Victoria

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Victoria Beckham

La saga dei Beckham prosegue, e il lieto fine sembra sempre più lontano. Nonostante i recenti tentativi della sorellina Harper di riportarlo a casa, Brooklyn continua a nutrire un profondo astio nei confronti dei genitori David e Victoria, e non manca di renderlo pubblico sui social. L’ultima pubblicità di cui è protagonista, si mostra come un velato attacco all’intera famiglia.

L’ultima frecciata di Brooklyn alla famiglia

Brooklyn Beckham è testimonial di un noto servizio di consegna di cibo a domicilio statunitense e, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso lo spot di cui è protagonista. Nella breve clip il figlio d’arte autorinnegato è in salotto, con abiti casual e, guardando dritto in camera afferma: “Probabilmente vi state chiedendo perché sto guardando i Mondiali di Cacio FIFA 2026 da casa”. Poi ridacchiando tra sé aggiunge: “È una lunga storia”. Mentre getta i biglietti di una partita sul tavolo, sullo schermo appare la scritta “È complicato”.

Considerato il padre calciatore – anzi, uno dei calciatori più famosi del mondo – in molti hanno visto nelle parole di Brooklyn un chiaro attacco alla famiglia. “Che cattivo gusto” commenta un utente, e un altro aggiunge: “Quando devi continuare a prendere in giro la tua famiglia per rimanere rilevante”. Quel suo dichiarsi solo in casa propria sembra proprio ribadire la scelta di abbandonare la casa di famiglia.

E allora c’è chi suggerisce: “Se li odi così tanto, abbandona il cognome e smettila di trarre profitto dall’associazione con loro”. E l’arguto commentatore sembra dalla parte del giusto, ma il primogenito dei Beckham non la pensa allo stesso modo. La faida famigliare l’ha iniziata sui social e sul web, alla mercè di milioni di spettatori, sembra deciso a portarla avanti.

Victoria e David stanno perdendo le speranze

L’ennesimo strale lanciato dal figlio maggiore ha reso inconsolabili David e Victoria Beckham, che proprio nei giorni scorsi avevano nuovamente tentato un riavvicinamento. I Beckham si trovavano a Los Angeles per festeggiare la stella del padre sulla Hollywood Walk of Fame, proprio a pochi minuti di distanza dalla casa di Brooklyn e della moglie Nicola Peltz. A cerimonia conclusa, la piccola di casa Harper si era recata a casa del fratello per lasciargli una lettera.

Pare che Brooklyn non abbia risposto alla missiva della sorellina, ma tramite i propri portavoce ha fatto sapere alla rivista Hello! che “il fatto che ci fossero dei fotografi presenti quando Harper è andata a consegnare la lettera di persona dice tutto: era preparata a essere ripresa. Era tutto orchestrato”. Il tentativo di pace, insomma, ha avuto l’effetto contrario a quello sperato.

La saga dei Beckham non ha ancora una fine

Prosegue dunque la telenovelas dei Beckham. Tutto iniziò lo scorso gennaio, quando Brooklyn pubblicò un lungo post social accusando David e Victoria di considerare la famiglia un brand e di sacrificare il benessere dei figli a favore dell’immagine pubblica. Il rampollo accusò inoltre tutti i famigliari di aver mancato di rispetto alla moglie e di aver ostacolato la loro relazione.

I genitori hanno mantenuto il silenzio sull’intera questione. Intervistato a riguardo, David ha dichiarato che si tratta di una “questione privata”, mentre l’unico commento di Victoria è stato: “Tutto ciò che abbiamo sempre fatto è stato cercare di proteggere il nostro amore e i nostri figli”.