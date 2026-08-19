Paola e Federica al funerale del padre Fulvio Lucisano

Un cuscino di rose bianche accompagna il feretro di Fulvio Lucisano, tra i più importanti produttori italiani morto il 18 agosto, pochi giorni dopo aver compiuto 98 anni. Un uomo che ha fatto la storia del cinema italiano, e che in 70 decenni di carriera ha prodotto oltre 130 film rischiando davvero, mettendoci la faccia. E infatti alla partenza per il suo ultimo viaggio si sono raccolte a salutarlo centinaia di persone nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, molte delle quali appartenenti al mondo del cinema: tra questi Alessandro Siani, Silvio Muccino, Alessandro Gassman, Ricky Tognazzi, Claudia Gerini. E in prima fila, commosse ma composte, le figlie Paola e Federica Lucisano. "Riposa in pace papà", ha scritto sui social la primogenita dell'imprenditore annunciando la sua scomparsa. "Sarà difficile aprire la porta dell’ufficio di papà e non trovarlo più lì", ha detto la sorella.