Alessandra Mussolini in lacrime a Verissimo: “Mia figlia Caterina è lontana”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Alessandra Mussolini è la protagonista di un’intervista emozionante rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha parlato non solo dei suoi nuovi progetti televisivi – fra cui quello di opinionista a Uomini e Donne -, ma anche del legame con i figli, la madre e la zia Sophia Loren.

Alessandra Mussolini si confessa a Verissimo

A piedi nudi nello studio di Verissimo, Alessandra Mussolini si è raccontata a Silvia Toffanin senza filtri. L’ex politica e vincitrice del Grande Fratello Vip (tornata nella Casa in occasione della primissima puntata di questa stagione del reality di Ilary Blasi) presto infatti tornerà in tv con un ruolo particolare. Sarà infatti l’opinionista di Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti.

“Questa chiamata di Maria De Filippi è stata una cosa meravigliosa. Ci sono situazioni, intrighi – ha confessato a Silvia Toffanin -. Avrei però voluto essere tronista per una notte. Ogni tanto una botta di tronista ci vuole. Io nasco tronista”.

A quel punto la conduttrice le ha detto cosa potrebbe pensare Mauro Floriani di questa sua voglia di fare la tronista. “Il matrimonio? Uno deve essere più elastico – ha detto -. Mi sono divisa in tanti ruoli, in tante cose belle, leggere. Nella vita ci vuole leggerezza”.

Le lacrime per la figlia Caterina

Spazio anche ad una serie di sorprese con il videomessaggio di Maria Scicolone, mamma di Alessandra Mussolini.

“Mia sorella Elisabetta è diventata il mio punto di riferimento – ha svelato -. Mamma sta bene, però sai, ormai ha un’età: 88 anni. Mi manca la telefonata di mamma che mi diceva ‘come stai’. Adesso sento mia sorella. Mia mamma nella vita ha lottato tanto: i figli sono stati per lei l’unica cosa. Ora sta in una struttura medicalizzata. Sabato scorso era tutta contenta che siamo andate a trovarla. Non sono pronta alla sua morte, voglio affrontarlo e non sapere niente”.

Un momento in cui l’ex politica si è commossa sino alle lacrime, ricordando anche quanto sua madre sia stata essenziale nei momenti più difficile della sua vita. Come la scoperta del tradimento del marito Mauro Floriani, che ha in seguito deciso di perdonare. I due oggi sono tornati ad essere uniti, ma Alessandra Mussolini ha rivelato: “Se si ama non si perdona. Si perdonano i figli, ma un tradimento non si perdona. Si va avanti”.

Alessandra Mussolini ha poi aggiunto: “Io voglio stare tranquilla e sto bene dove sto. Se non vado bene, sono gli altri che si devono allontanare da me”. I due sono sposati dal 1989 e hanno avuto tre figli: Caterina, nata nel 1995, Clarissa, avuta nel 1997, e Romano, nato nel 2003.

“Conosco Mauro dal ’78 e siamo sposati dall’89 – ha raccontato. Non concepisco la mia vita senza la mia famiglia”. E alla domanda se nella sua vita abbia mai tradito ha replicato: “No, non riesco a tradire. Mi farei sgamare subito e poi sarebbe una fatica tremenda”.

La sorpresa più bella però è stata quella di Caterina, primogenita di Alessandra Mussolini, che vive in Congo. Una scelta di vita che rende orgogliosa l’ex gieffina, ma che le ha creato anche tante preoccupazioni. Alessandra infatti vorrebbe che sua figlia vivesse accanto a lei.

In lacrime si è confidata con Silvia Toffanin, rivelando di voler diventare nonna molto presto: “Mia figlia vive lontano”, ha detto